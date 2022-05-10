Haber Giriş: 10 Mayıs 2022 Salı 11:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
10 firari FETÖ hükümlüsü Erzincan'da yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Erzincan'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerin ardından tutuklandı.
FETÖ/PDY silahlı terör örgütü faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve üyelerinin yakalanmasına yönelik kent genelinde çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay ila 7 yıl 6 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S, İ.E.Ö, A.A, O.S, E.D, Ş.Y, H.A, N.Ç. ve G.E. kentte, M.Ş.A. ise Batman'da yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler tutuklandı.
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