Karar, 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler sonrası oy kullanılan okulların eğitim öğretime hazır hale getirilmesi amacıyla alındı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen yazıda, oy sayım işleminin akşam geç saatlere kadar sürdüğü hatırlatıldı.
Bu durumun aynı gün içinde okulların eğitime hazır hale getirilmesini engellediği belirtildi.
Bu nedenle bakanlığa bağlı tüm eğitim öğretim kurumları 1 Nisan Pazartesi tatil edildi.
Okullarda eğitime 2 Nisan Salı günü devam edilecek.
Kaynak: TRT Haber