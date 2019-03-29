Ankara'nın Altındağ ilçesi İskitler Ata Sanayi Sitesi'nde 3 katlı metruk binada sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye, itfaiye ekipleri ve UMKE personeli ile çok sayıda ambulans sevk edildi.
Bina etrafında çevre güvenliği alındı, itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürerek soğutma çalışmalarına başladı.
Çoğunluğunu Afganistan uyrukluların oluşturduğu kağıt toplayacılarının kaldığı binanın alt katı depo, üst katı ise barınma amaçlı kullanılıyordu.
Yangında, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.
Dumandan etkilenen 11 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Ölen ve yaralananlara ilişkin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.
Olay yerinde incelemelerde bulunan Ankara Valisi Vasip Şahin, "Yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 11 yaralı var" açıklamasını yaptı.
Kaynak: AA