Adana ve Hatay’da emniyet müdürlüklerine bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine ortak operasyon düzenledi.
İki kentte düzenlenen operasyonlarda evli çift Yasemin ve Bilal T. ile Sürmeli U., İsmail T., Mazlum S., Ömer K. ve Hakan E. yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 33 kilo 787 gram esrar, iki ruhsatsız tabanca, 37 mermi, 9 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Adana’ya getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden Yasemin T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 6 kişi tutuklandı.
Kaynak: AA