Yunus Emre Enstitüsü Kırgızistan'da

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Yunus Emre Enstitüsü sosyal medya hesabından, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Türk Kültür Merkezi'nin açıldığını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi'nin açılışını yaptı.

Türkçe kursları, kültür ve sanat etkinlikleri gibi faaliyetlerle hizmet verecek olan merkez, Bişkek’te Türk kültürüne ilgi duyan herkesin yeni buluşma noktası olacak.