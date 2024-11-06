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Türk Dünyası
TRT Haber 06.11.2024 22:25

Yunus Emre Enstitüsü Kırgızistan'da

Kırgızistan’da Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi açıldı.

Yunus Emre Enstitüsü Kırgızistan'da

"Dilimizi, kültürümüzü tanıtmak ve ortak mirasımızı paylaşmak için buradayız."

Yunus Emre Enstitüsü sosyal medya hesabından, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Türk Kültür Merkezi'nin açıldığını duyurdu.

 

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi'nin açılışını yaptı.

Türkçe kursları, kültür ve sanat etkinlikleri gibi faaliyetlerle hizmet verecek olan merkez, Bişkek’te Türk kültürüne ilgi duyan herkesin yeni buluşma noktası olacak.  

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