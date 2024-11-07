Türk Dünyası'nın yeni bayrağı: Türk kültür gücü

Dünyanın yükselen gücü Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), gücünü ve birlikteliğini her geçen gün artırıyor.

Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlendi. Zirvede alınan kararlar Türk dünyasını heyecanlandırdı.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın bayrağında değişikliğe gidildi. Bayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından onaylandı.

Ortak kültür, ortak miras, ortak tarih: Selçuklu yıldızı

Yeni bayrakta Türk dünyasının kültürel mirası yansıtıldı ve ortak tarihi değerlere atıfta bulunuldu. Türk İslam geleneğine vurgu yapılan yeni bayrak, sekiz köşeli yıldızdan oluşuyor.

Bayrağın tasarımında sekizgen, hilal ve yıldız ile turkuaz mavisi bir zemin üzerinde, eşit dağılan düz ışınlara sahip bir güneş yer aldı.

Sekiz köşeli yıldız aynı zaman da Selçuklu yıldızı olarak da ifade ediliyor.

Bayrağa eklenen sekizgen; yüzyıllardır süregelen Türk devlet yapısını temsil ediyor.

Bayrağın her bir köşesi, Türk Devletleri Teşkilatı'na tam üye ve gözlemci üye olan ülkeleri de temsil ediyor.

Türk kültürünün gücünü, bilgeliği, sonsuzluğu temsil ediyor

Sekizgen aynı zamanda, cumhuriyetin onaylanmasının, istikrarın, birbirine bağlılığın ve ortak Türk kültürel mirasından gelen gücün işaretini simgeliyor.

Hürriyet, istikrar, dayanışma ve ortak kültürel mirastan gelen güç gibi değerler yeni bayrakta temsil ediliyor.

Türk ve İslam geleneklerinde sekizgen, rehberlik ve bilgeliğin simgesi olarak kabul ediliyor.

Sekiz köşeli yıldız motifinin tarihine bir göz atalım:

Sekiz köşeli yıldız motifi Karahanlılar döneminde başlayıp Selçuklularda devam eden

süreçte günümüze kadar ulaştı.

Mutluluk ve bereket

Motifler tek tek ya da geçmeli olarak veya yan yana ya da üst üste gelecek şekilde yerleştirilebiliyor. İslam’ın geleneksel inancında, yedi cehenneme karşılık sekiz cennet kapısı vardır. Bu Allah’ın merhametinin azabından büyük olduğunu ifade ediyor.

Sekiz köşeli yıldız motifi cennet kavramına atıfta bulunuyor.

Bu motif mutluluk ve bereketi simgeliyor. Sekiz sayısı, azim, cesaret, kendine güven ve

başarıyı ifade eder aynı zamanda sonsuzluk anlamına geliyor. Bu yıldızın sekiz farklı köşesi, merhamet, şefkat, sabır, sır tutma, cömertlik, sadakat, şükretmek ve doğruluğu temsil ediyor.

Sekiz sayısının sonsuzluğu simgelediğini, sonsuz mutluluk, bereket ve aşkı temsil ettiğini de söylemek mümkün.

Özgüven ve kararlılık anlamında da kullanılan sekiz sayısı ile günlük hayatta sık sık karşılaşmak başarının artması ve güç kazanmaya işaret ediliyor.

Osmanlı devlet armasında yer alıyordu ve II. Abdülhamid'in tuğrasıydı

Seki köşeli yıldız, Selçuklu devletinde kültür ve sanatın temsili.

Sembolün bulunduğu bazı yerler; Osmanlı devlet arması, T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü arması, Osmanlı bayrağı, Azerbaycan Devleti bayrağı, Türkmenistan devlet arması, II. Abdülhamid'in tuğrası.

Mavi, Türk milletini; hilal ve yıldız Türk devletçiliğini temsil ediyor

Türkmenistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkiye gibi ülkelerde bu şekilde kullanımı çok fazla bulunuyor ve Türk geleneğinin mirası olarak kabul ediliyor.

Yeni bayrakta, eski bayraktan kalan kırk ışın, ay yıldız ve mavi arka plan korunmuştur. Mavi zemin, gökyüzü kadar berrak bir barışı ve refahı ifade ediyor. Tek renkli zemin, Türk milletinin birliğini sembolize ederken, mavi renk tarihsel olarak Türk kültürüyle özdeşleştiriliyor.

Kırk ışın ise eşit aralıklarla güneş gibi yayılıyor. Işınlar, Türk dünyasının yolunu aydınlatan, onu daha parlak ve daha müreffeh bir geleceğe yönlendiren paylaşılan değerleri ve ortak vizyonu temsil ediyor.

Türk dünyasının tanıdığı hilal ve yıldız, Türk devletçiliğini, büyümeyi, geleceğe dair umutları ve ilerlemeyi temsil ediyor. Bu unsurlar, Türk devletlerinin köklü ortak tarihine dayanan Teşkilatın dinamik ve geleceğe dönük ruhunu yansıtıyor.

Darphane'den "Dilde, fikirde işte birlik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyasının yetiştirdiği büyük fikir adamı İsmail Gaspıralı'nın "dilde, fikirde, işte birlik" şiarına yer verilen hatıra parayı liderlere takdim etti.

8 ülkenin bayrağı bulunuyor

Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, KKTC, Macaristan, Kırgızistan ve Azerbaycan bayraklarının bulunduğu hatıra parada, "dilde, fikirde, işte birlik" ifadesi yer alıyor.

Hatıra paranın bir yüzünde ise Türk Devletleri Teşkilatı'nın bayrağı ve ismi ile kuruluş tarihi olan 3 Ekim 2009 ibaresi bulunuyor.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından basılan para, 2,5 Türk lirası değerinde ve bronz madenden üretildi. Sınırlı sayıda basılan paranın çapı 38,61 mm, ağırlığı ise 23,33 gram. Paranın tasarımı, Tekin Gülbasar tarafından yapıldı.

Grafik: Fatih Ersoy