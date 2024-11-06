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Türk Dünyası
TRT Haber 06.11.2024 16:01

Türk Devletleri Coğrafya Konseyi spor, sanat ve bilimsel çalışmaları destekliyor

Türk dilleri konuşan devletler arasında kapsamlı iş birliğini teşvik eden Türk Devletleri Teşkilatı, 11'inci Zirvesini Bişkek'te gerçekleştiriyor.

Türk Devletleri Coğrafya Konseyi spor, sanat ve bilimsel çalışmaları destekliyor

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11'inci Zirvesi "Türk Dünyasının Güçlendirilmesi: Ekonomik Entegrasyon, Sürdürülebilir Kalkınma, Dijital Gelecek ve Herkes İçin Güvenlik" temasıyla düzenlendi. Zirve, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirildi. 

Türk Devletleri Coğrafya Konseyi ile "Türk Vizyonu - 2040"

TDT çatısı altında kurulan Türk Devletleri Coğrafya Konseyi de çalışmalarını sürdürüyor. "Türk Vizyonu - 2040" hedefleri doğrultusunda insanlar arası iş birliğini ve STK'lar arasındaki bağları geliştirmeyi amaçlayan bir mekanizma olan Türk Devletleri Coğrafya Konseyi; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan ve Macaristan Coğrafya Birlikleri temsilcilerinden oluşuyor.

Oybek Norinbaev’in başkanlığını sürdürdüğü Konsey, insanlar arası temasları derinleştirmek, bilim, eğitim ve yenilikler alanlarında bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmak ve Türk coğrafyasının zengin doğal ve kültürel mirasını tanıtarak turizm iş birliğini teşvik etmek için önemli bir platform görevinde bulunuyor.

Spor, sanat ve bilimsel çalışmalar destekleniyor

Konsey, Türk devletleri arasında çeşitli bilim olimpiyatları, bilimsel araştırmalar ve akademik konferanslar düzenlemek, Türk halkları etnosporları alanında yarışmalar organize etmek, Türk devletleri arasında coğrafya ve haritacılık alanlarında entelektüel oyunların yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi gibi alanlarda çalışma yapıyor.

Türk Devletleri Teşkilatı iş birliğiyle “Bilimden başka kurtuluş yok” sloganı altında “Türk Halklarının Tarihinde Türkistan’ın Yeri” konulu uluslararası sempozyum düzenleyen konsey; Türk halklarının ortak siyasi, ekonomik, kültürel ve coğrafi geçmişinin daha fazla araştırılması için kaynak yaratılması ve ortak bir tarih yazılması, birlik ve kardeşlik fikirlerinin güçlendirilmesi konularına odaklanılmasını sağladı.

Türk Devletleri Coğrafya Konseyi Başkanı Oybek Norinbaev’in girişimleri ile ülkelerin keşfedilmemiş fırsatları, bilim camiasının önerileri ile bilimsel temele dayanan girişim ve önerileri de ileriye taşıma konusunda Konseyin çalışmaları devam ediyor.

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