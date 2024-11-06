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Türk Dünyası
AA 06.11.2024 21:39

Macaristan Başbakanı Orban'a 'Türk Dünyası Ali Nişanı' verildi

Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Macaristan Başbakanı Victor Orban'a, "Türk Dünyası Ali Nişanı" verildi.

Macaristan Başbakanı Orban'a 'Türk Dünyası Ali Nişanı' verildi
[Fotograf: AA]

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, gözlemci ülkeler olarak Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar katıldı.

Törende Cumhurbaşkanı Caparov tarafından Başbakan Orban'a, "Türk Dünyası Ali Nişanı" takdim edildi.

Macaristan Başbakanı Orban'a 'Türk Dünyası Ali Nişanı' verildi

Burada konuşan Orban, Kırgızistan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu nişanın kendisine verilmesinin çok anlamlı olduğunu söyledi.

Tören sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban'ı tebrik etti.

Törende, zirveye katılan ülkelerin bazı bakanları da hazır bulundu.

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Azerbaycan Kazakistan Kırgızistan KKTC Macaristan Özbekistan Recep Tayyip Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Türk Dünyası Türkmenistan
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