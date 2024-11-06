Macaristan Başbakanı Orban'a 'Türk Dünyası Ali Nişanı' verildi

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, gözlemci ülkeler olarak Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar katıldı.

Törende Cumhurbaşkanı Caparov tarafından Başbakan Orban'a, "Türk Dünyası Ali Nişanı" takdim edildi.

Burada konuşan Orban, Kırgızistan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu nişanın kendisine verilmesinin çok anlamlı olduğunu söyledi.

Tören sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban'ı tebrik etti.

Törende, zirveye katılan ülkelerin bazı bakanları da hazır bulundu.