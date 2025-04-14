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Türk Dünyası
TRT Haber 14.04.2025 10:00

Türk Dünyası'nın etno folk grubu HasSak TRT Haber'de

TRT’nin Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin müziklerini yaptılar. Kazakistan’ın geleneksel müziğini modern tınılarla harmanlayan HasSak, Türkiye’deki ilk özel röportajını TRT Haber'e verdi.

Ayşe Şimşek
Ayşe Şimşek
Haber Prodüktörü
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Geleneksel kopuz, dombıra, sıbızgı gibi kadim enstrümanları çağdaş düzenlemelerle yeniden yorumlayan Türk Dünyası'nın ve Kazakistan'ın ünlü grubu HasSak, hem geleneksel köklere bağlı hem de evrensel tınılara açık özgün bir müzik anlayışı sunuyor.

Kazakistan’ın geleneksel müziğini modern tınılarla harmanlayan HasSak grubu, Türkiye’de ilk kez Ankara'da konser verdi. 

HasSak grubunun besteleri sinema ve tiyatro prodüksiyonlarında kullanılırken, "Amanat" ve "Jorık" adlı eserleri "Uyanış: Büyük Selçuklu" dizisinin müzikleri arasında yer aldı.

Kazakistan Büyükelçiliği ve KökTuğ Kazak Kültür Derneği iş birliğiyle düzenlenen bu özel konserin amacı, Türk ve Kazak halkları arasındaki kültürel bağları güçlendirmek. HasSak, Türkiye'deki ilk özel röportajını TRT Haber'e verdi.

HasSak: Esas Kazaklar

HasSak sözünün tarihi bir manası var...

HasSak grubunun üyesi Erzhan Zhamenkeev, gruplarının adının neden HasSak olduğunu anlattı:

"2013 yılında HasSak grubu kurulduğu zaman bu ismi ben teklif etmiştim. Tarihimize bakacak olursak Kazakların ataları Sakalar ve İskitler 8. ve 3. asırlarda bu topraklarda yaşadı. 'Has' kelimesi esas Sakalar, esas İskitler anlamına geliyor. Bunu, 'Esas Kazaklar' diye çevirebiliriz."

Türk Dünyası'nın etno folk grubu HasSak TRT Haber'de

TRT'nin "Uyanış: Büyük Selçuklu" dizisinin müziklerinde yer aldılar

TRT’nin çok beğenilen dizilerinden olan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin müziklerinden 10 tanesini HasSak grubu yaptı.

Grubun bu müzikleri izleyiciden tam not aldı. Erzhan Zhamenkeev, Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin onlar için önemine değindi:

"2020 yılında TRT tarafından bize büyük bir teklif geldi. Dünya projesi diyebileceğimiz Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Gökhan Kırdar beyefendi ile birlikte 'Jorık' adlı eserimizi besteledik. Bu dizide bizim toplam 10 tane eserimiz kullanıldı. Biz bununla gurur duyuyoruz. Çok sevinçliyiz ve teşekkür ediyoruz. Bu dizi ve çalışmanın sonucu olarak biz Türkiye’de konser veriyoruz, gururluyuz."

"HasSak grubunun eserleri en çok Türkiye’de dinleniyor"

Erzhan Zhamenkeev, istatistiklere göre HasSak grubunun eserlerinin en çok Türkiye’de dinlendiğini ve hayranlarının en çok Türkiye’de yer aldığını söyledi.

Türkiye’de ilk konserimizi düzenliyoruz. Eserlerimiz arasındaki Türk Kağan adlı eserimiz Türk dünyasındaki birliği anlatıyor. Jorık adlı eserimiz Türkiye’yi anlatıyor. Ulu İpek Yolu adlı eserimiz de Çin, Özbekistan, Kazakistan, İran ve Türkiye topraklarındaki halkların ezgilerini anlatıyor. Bize olan ilgiden dolayı biz çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da buluşmak dileğiyle. Sizi Kazakistan’a bekliyoruz, biz de Türkiye’ye daha çok gelelim.
Erzhan Zhamenkeev

Türk Dünyası'nın etno folk grubu HasSak TRT Haber'de

Erzhan Zhamenkeev ve HasSak grubunun Türkiye’ye ve Türk Dünyası'na da bir mesaj gönderdi:

"Türk dünyası halkları olarak manevi açıdan daha da yakınlaşmamız gerekiyor. Çünkü bizim dilimiz, dinimiz, tarihimiz, kültürümüz bir. Ayrıca müzik aletlerimiz de birbirine çok benziyor. O yüzden kültürel ilişkilerimizin daha da yoğunlaşarak yakınlaşmasını istiyoruz."

İlyas Umut Özacar
İlyas Umut Özacar
Kamera
Sercan Türkyılmaz
Sercan Türkyılmaz
Kamera
Cihan Karaahmetoğlu
Cihan Karaahmetoğlu
Kurgu
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Kazakistan Konser Müzik TRT Türk Dünyası Uyanış Büyük Selçuklu
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Ünlü Kazak grubu HasSak ilk kez Ankara'da sahne alıyor
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