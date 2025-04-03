Bakan Bayraktar: Azerbaycan'ın Avrupa'ya ihraç ettiği gaz miktarını 2 katına çıkarma hedefi için altyapı hazır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bayraktar, Azerbaycan Resmi Devlet Televizyonu AZTV'de katıldığı programda değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki enerji iş birliğinin dünyaya örnek olduğunun altını çizen Bayraktar, "Özellikle Avrupa'nın doğal gaz arz güvenliği için burada geliştirdiğimiz projeler büyük önem taşıyor. Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı ile dünyada daha dengeli bir petrol arzı için bu hattan akan, günlük 700 bin varillik petrolün dünya pazarına gitmesi önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, söz konusu iş birliğinin bir parçası olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ve Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) boru hatlarıyla Hazar Denizi'nden ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya doğal gaz taşıyan hatların altyapısının 32 milyar metreküplük kapasiteyle inşa edildiğini belirterek, Azerbaycan'ın 2027'ye kadar Avrupa'ya ihraç ettiği gaz miktarını 2 katına çıkarma hedefine yönelik altyapının hazır olduğunun altını çizdi.

Hazar Denizi'nde gaz üretimi için yapılacak yatırımların teşvik edilmesi gerektiğini aktaran Bayraktar, şöyle devam etti:

"Bu konuda elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Türkiye olarak çok büyük bir doğal gaz pazarıyız. Önümüzdeki 15 yıl Azerbaycan'dan gelebilecek ilave kapasiteleri alabilecek iç piyasamız mevcut. Türkiye, sanayisi ve ekonomisi büyüyen, nüfusu artan bir ülke. Uzun dönemli bir alımla alakalı taahhüt konusunda kendimize güveniyoruz. Bunu Azerbaycan'daki ilgili muhataplarımıza, SOCAR'a uzun yıllardır defaatle söylüyoruz. Avrupa Birliği de bu noktada kararını olgunlaştırdığında TANAP'ın bu anlamda tam kapasite çalışması da mümkün olacak."

4. Azerbaycan Türkiye Enerji Forumu İzmir'de gerçekleşecek

Bayraktar, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'yla iki ülke arasındaki boru hatlarına yenisinin eklendiğinin altını çizerek, "Türkiye üzerinden Nahçıvan'a ve oradaki yaşayan kardeşlerimize 30 yıl boyunca doğal gaz tedariki yapabilecek altyapıyı tesis etmiş olduk." dedi.

4. Azerbaycan Türkiye Enerji Forumu'nun eylülde İzmir'de gerçekleşmesinin planlandığı bilgisini paylaşan Bayraktar, forumun enerjiyle ilgili tüm konuların masaya yatırılması, hükümetler arası görüşmelerin gerçekleştirilmesi ve yurt dışından iki ülkeye yatırım yapmayı planlayan firmaların davet edilmesi açısından önem arz ettiğini vurguladı.

Bakan Bayraktar, dünyadaki yeni siyasi gelişmeler nedeniyle yenilenebilir enerjinin geride kaldığı düşüncesinin doğru olmadığına işaret ederek, enerjiye yapılan yatırımların elektrik alanına kaydığını, bu yatırımların da yüzde 50’den fazlasının yenilenebilir enerjiye yapıldığını kaydetti.

Azerbaycan'ın yenilenebilir enerjide ciddi bir potansiyele sahip olduğuna dikkati çeken Bayraktar, "Nahçıvan bölgesinin ayrı bir potansiyeli var. Özellikle Hazar Denizi'nin offshore rüzgar potansiyeli fevkalade yüksek. Dolayısıyla diğer bölgelerde olabilecek potansiyelde bu yeşil enerjinin, yenilenebilir enerjiyle üretilen elektriğin de piyasaya, tüketim noktalarına sunulması da önem arz ediyor. Burada oluşabilecek fazlanın ihraç edilmesi artık yeni bir proje olarak önümüzde." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 24. Taraflar Konferansı'nda (COP24) gündeme gelen "yeşil enerji koridoru" projesine de değinen Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bulgaristan, Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan arasında geliştirdiğimiz projede, Azerbaycan’da üretilecek elektriğin Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden de Avrupa’ya gönderilmesiyle ilgili bir çalışma yürütülüyor. Birkaç gün sonra Güney Gaz Koridoru'nun yıllık mutat toplantılarında, 4 ülke olarak bir anlaşma imzalayacağız. Yani bahsettiğimiz 4 boru hattına elektrik iletim hatları da ekleniyor. Sadece doğal gaz ve petrol alanında değil, elektrik alanında da Türkiye ve Avrupa’nın enerji arz güvenliğine katkı yapacak yeni bir projeyi, Azerbaycan'la hayata geçireceğiz."