Çok Bulutlu 11.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 03.04.2025 00:33

Emeklilerin bayram ikramiyesi fark ödemeleri başlıyor

Emeklilerin bayram ikramiyelerindeki 1000 liralık fark ödemeleri bugünden itibaren yapılacak. Bağ-Kur kapsamında aylık alanlar yarın, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 5 Nisan'da fark ödemelerini alabilecek.

Emeklilerin bayram ikramiyesi fark ödemeleri başlıyor

Emeklilerin bayram ikramiyelerinde fark ödemelerinin tarihi belli oldu.

1000 liralık fark ödemeleri bugünden itibaren hesaplara geçmeye başlayacak.

SSK kapsamında aylık alanlar için aylık ödeme günü 17-21 arasında olanların fark ödemeleri bugün hesaplarına yatırılacak. Ödeme günü 22-26 arasında olanlar yarın fark ödemelerini alabilecek.

Öte yandan Bağ-Kur kapsamında aylık alanlar yarın, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 5 Nisan tarihinde fark ödemelerini alabilecek.

Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerinin 3 bin liralık kısmının ödemeleri bayram öncesinde tamamlandı. Toplamda 16,5 milyon emekliye bu kapsamda ödeme gerçekleştirildi.      

ETİKETLER
Emekli SGK
Sıradaki Haber
Boykot çağrılarına iş dünyasından tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:18
Kırmızı bültenle aranan 8 şüpheli Gürcistan'dan getirildi
10:12
Borsa güne yükselişle başladı
09:56
Anket: ABD'lilerin yüzde 58'i Trump'ın tarifelerinin ülke ekonomisine zarar vereceği görüşünde
09:55
Brent petrolün varili 72,73 dolardan işlem görüyor
10:04
Mart ayı enflasyonu açıklandı
09:45
Myanmar'daki depremlerde can kaybı sayısı 3 bin 85'e yükseldi
ABD'de üniversite öğrencilerinden "zincirli" protesto
ABD'de üniversite öğrencilerinden "zincirli" protesto
FOTO FOKUS
Mardin'i hortum vurdu: Çatılar uçtu, direkler devrildi
Mardin'i hortum vurdu: Çatılar uçtu, direkler devrildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ