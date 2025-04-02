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Ekonomi
TRT Haber 02.04.2025 17:26

Boykot çağrılarına iş dünyasından tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan boykot çağrılarına tepkiler çığ gibi büyüyor. İş dünyası temsilcileri, ticaretin durdurulmaması ve üreticilerin hedef gösterilmemesi gerektiğini belirtiyor.

Boykot çağrılarına iş dünyasından tepki
[Fotograf: AA]

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) toplumsal huzur ve ekonomik istikrarı hedef alan boykot çağrısına iş dünyasından tepkiler yağdı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, üreten, istihdam sağlayan ve yatırım yapan şirketlerin hedef haline getirilmemesi gerektiğini belirtti. "Şirketlerimiz siyasi tartışmaların dışında tutulmalıdır" dedi.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın da halkın sağduyusunun çağrıları boşa çıkaracağını söyledi. "Süreci bu boyuta çekmek, ülke ekonomisini hedef almak bir duruş değil aksine akıl tutulmasıdır." ifadesini kullandı.

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı ise muhalefetin boykot çağrılarını "Yerli ve milli sermayemizi zayıflatmaya ve küresel sermayeye alan açmaya yönelik açık bir girişim" olarak değerlendirdi.

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Bakan Bolat CHP'nin boykot çağrılarına rağmen alışveriş yapanlara teşekkür etti

"Milleti ayrıştırmayı göze aldılar"

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç de boykot çağrılarının yanlış olduğunu belirtti. "Türkiye'nin yerli ve bağımsız ekonomisinin ürünü ve istihdam kaynağı olan şirketlerine saldırılamaz." dedi. Avdagiç, kaybedenin Türkiye'nin şirketleri ve ekonomisi olmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, boykota karşı "itidal çağrısı" yaptı. "Boykot, yerli ve milli üretimin, ticaretin, istihdamın ve vergi gelirlerinin altına mayın döşemek olur" dedi. Baran, bu sürecin ayrıştırılarak boykotlarla değil, birlik ve beraberlik içinde geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz ise boykot çağrılarının muhalefetin çaresizliğini gösterdiğini ifade etti. "Sadece Türkiye'nin ticaretini ve esnafın kazancını engellemeyi değil, milleti ayrıştırmayı da göze aldıklarını gösteriyor" değerlendirmesini yaptı.

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"Ticaretin durdurulmaması gerek"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken esnafa destek çağrısında bulunarak, "Ticaretin durdurulmaması gerek" dedi.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl ise yerli ve milli markalara tam destek verdiklerini vurguladı. Vatandaşlara, "Bugün daha çok alışveriş yapmanızı ve daha çok tüketmenizi istiyoruz" çağrısında bulundu.

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