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Ekonomi
TRT Haber 02.04.2025 12:04

Bakan Bayraktar: Yerli ve milli kurumlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yerli ve milli kurumlarımızın, başta üretim, istihdam ve yatırımları olmak üzere bütün doğru adımlarında yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Bayraktar: Yerli ve milli kurumlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz
[Fotograf: AA]

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan boykot çağrılarına tepki gösterdi.

Bayraktar, "Yerli ve milli markaları hedef alan sözde boykot çağrıları ancak toplumsal huzuru bozmakla sınırlı kalır. Ülkemizi ekonomik anlamda zora sokmaya çalışıp, hedef gösterenlere yine milletimiz en güzel cevabı verecektir. Biz yerli ve milli kurumlarımızın, başta üretim, istihdam ve yatırımları olmak üzere bütün doğru adımlarında yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Alparslan Bayraktar
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