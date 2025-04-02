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Ekonomi
AA 02.04.2025 11:27

'Türk malı' imaj desteğiyle küresel oyuncu olacak

Turquality ve marka programları kapsamında bu yıl mal ve hizmet ihracatına yönelik toplam 495 markaya destek verilmesi planlanıyor. Türk markalarının uluslararası pazarlarda koruması amacıyla yürütülen, Yurt Dışı Marka Tescil Destek Programı kapsamında desteklenen şirket sayısının 700'e ulaşması öngörülüyor.

'Türk malı' imaj desteğiyle küresel oyuncu olacak

Ticaret Bakanlığının 2025 Yılı Performans Programı'ndan yapılan derlemeye göre, ihracatın desteklenmesine ve ihraç ürünlerinin, ülke ve pazarlarının çeşitlendirilmesine yönelik markalaşma çalışmaları hızla devam ediyor.

Bu kapsamda, AR-GE ve teknoloji geliştirme, elektronik ticaret, yurt dışı pazarlara giriş, yurt içi ve dışı uluslararası fuarlara katılım, organizasyon ve benzeri destek programları hazırlanarak uygulanıyor.

Hizmet ihracatı sektörlerine sağlanan devlet destekleri sürdürülerek, katma değerli hizmet ihracatının geliştirilmesi ve markalaşması hedefleniyor.

Firmalar tüm süreçlerde destekleniyor

Turquality programıyla, Türkiye'nin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalar, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçlerde destekleniyor. Bu desteklerle "Türk malı" imajının güçlendirilmesi, böylelikle firmaların markalarıyla küresel bir oyuncu olabilmeleri amaçlanıyor.

Bu doğrultuda, hizmet ihracatına yönelik Turquality ve marka programları kapsamında desteklenen marka sayısının, bu yıl 115'e ulaşması hedefleniyor. Mal ihracatına yönelik aynı program çerçevesinde desteklenen marka sayısının ise söz konusu dönemde 380 olması bekleniyor. Böylece bu yıl mal ve hizmet ihracatına yönelik toplam 495 markaya destek verilmesi planlanıyor.

Türk markalarının uluslararası pazarlarda koruması amacıyla yürütülen Yurt Dışı Marka Tescil Destek Programı ile markaların fikri mülkiyet hakkının korunmasından firmaların ihracatını güvenle gerçekleştirmesine kadar çeşitli konularda destekler veriliyor. Buna göre, yıl içinde söz konusu program kapsamında desteklenen şirket sayısının ise 700'e ulaşması öngörülüyor.

Hedef yüksek teknolojili ürün ihracat payının artması

Türkiye'nin, katma değerli rekabet gücünde önemli bir yer tutan orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Bu çalışmalarla, geçen yıl yüzde 41,1 olan orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının, toplam imalat sanayi ürünleri içindeki payının bu yıl yüzde 42'ye, 2027 yılında ise 45,5'e ulaşması hedefleniyor.

Öte yandan şirketlerin, Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyumunu sağlamak için ihtiyaç duyacağı danışmanlık hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla "Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği-Responsible" programı yürütülüyor.

İhracatçıları yeşil ve dijital dönüşüm sürecine hazırlama ve desteklemeyi amaçlayan programla, şirketlerin kurumsal altyapı oluşturmaya yönelik sürdürülebilirlik ve bilişim danışmanlığı giderlerine ilişkin harcamaları destekleniyor. Bu doğrultuda bu yıl 250 şirketin söz konusu destekten yararlanması bekleniyor. Bu sayının gelecek yıl ise 500'e ulaşması hedefleniyor.

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