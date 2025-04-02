Blokzincir ve merkeziyetsiz finansta milli alternatifler yolda

2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi belgesinden derlenen bilgiye göre, blokzincir teknolojisinde gelişim, Türkiye'nin stratejik hedefleri arasında yer alıyor. Söz konusu alanda yerli ve milli çözümler geliştirilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı kuruluşları, blokzincir, DeFi, kripto varlık, RWA teknolojilerine entegrasyon ve yerli alternatiflerinin hayata geçirilmesi için gerekli teknik ve hukuki altyapıyı oluşturacak.

Yaşanacak gelişmeler, blokzincir teknolojisinin sunduğu güvenlik ve şeffaflık avantajları, Türkiye'nin dijital altyapısının güçlenmesine ve küresel rekabette güçlü bir konuma gelmesine katkı sağlayacak. Bu durum aynı zamanda ülkenin dijital ekonomiye entegrasyonunu hızlandıracak.

Fintek girişimlerinin büyümesine katkı verilecek

Yerli blokzincir çözümleri ve altyapılarının geliştirilmesi için AR-GE çalışmaları desteklenecek. TÜBİTAK BİLGEM'in öncülüğünde, yerli blokzincir teknolojilerinin geliştirilmesi, Türkiye'nin bu alandaki özerkliğini ve teknolojik bağımsızlığını artıracak.

Aynı zamanda, akıllı sözleşmelerin yasal geçerliliğini güçlendirmek ve yaygınlığını artırmak için gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılacak.

Yerel finans teknolojileri (Fintek) girişimlerinin büyümesine katkı sağlanacak ve teknoloji tedarikini destekleyen adımlar atılacak.

Fintek alanında, yapay zeka ve makine öğrenmesi tabanlı çözümler geliştiren yerli girişimler desteklenecek. Ek olarak, blokzincir ve DeFi teknolojilerinin entegrasyonu için altyapı yatırımları gerçekleştirilecek.

Ayrıca ihracat süreçlerinin hızlandırılması amacıyla dijital gümrük, e-ticaret ve blokzincir tabanlı lojistik platformlar geliştirilecek.

Raporda RWA vurgusu

Somut varlıkların tokenizasyon yöntemiyle blokzincir ekosistemine taşınması olarak bilinen RWA, ilk kez resmi bir belgede yer alırken Türkiye'nin bu teknolojide oyuncu olmasının önemi vurgulandı.

Analistlerin 2030'a kadar 15 trilyon dolarlık ekosistem olmasını beklediği RWA'nın parçalı mülkiyet imkanı sunmasıyla erişilebilirliği, likiditeyi ve şeffaflığı artırdığına da dikkati çekildi.

Ayrıca ABD, Çin ve Avrupa Birliği'nin, blokzincir teknolojisine yönelik AR-GE faaliyetlerine büyük yatırım yaptığı ve farklı sektörlerde uygulamalar geliştirdiği kaydedildi.

Bu uygulamalarla, finans, sağlık, lojistik ve kamu hizmetleri gibi alanlarda blokzincir tabanlı çözümlerle verimlilik artışları sağlanmasının amaçlandığı hatırlatıldı.