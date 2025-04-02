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Ekonomi
AA 02.04.2025 11:07

Emeklinin ikramiyesi farkları yarından itibaren ödenmeye başlayacak

Emekli ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyesi farkları yarından itibaren hesaplara yatırılacak.

Emeklinin ikramiyesi farkları yarından itibaren ödenmeye başlayacak
[Fotograf: AA]

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sosyal medya hesabından, emekli ve hak sahiplerine verilen Ramazan Bayramı ikramiyesinin 1000 liralık fark ödemesinin yapılacağı günler paylaşıldı.

Buna göre, SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17-21 arasında olanlara 3 Nisan'da, 22-26 arasında olanlara ise 4 Nisan'da ikramiye farkları ödenecek.

Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamına 4 Nisan'da, Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanlara ise 5 Nisan'da ikramiye farkları yatırılacak.

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Emekli Ramazan Bayramı SGK
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