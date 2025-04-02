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TRT Haber 02.04.2025 17:13

Bakan Bolat CHP'nin boykot çağrılarına rağmen alışveriş yapanlara teşekkür etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bugün milyonlarca vatandaşın boykot çağrılarına itibar etmeyerek alışveriş yapmaya devam ettiğini belirterek, "Böylece esnafına, ticarete, Türkiye'ye ve ekonomisine sahip çıktılar, bu anlamda üretime ve istihdama da sahip çıkmış oldular" ifadesini kullandı.

Bakan Bolat CHP'nin boykot çağrılarına rağmen alışveriş yapanlara teşekkür etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, boykot çağrılarına rağmen alışveriş yapmaya devam eden, sağduyulu, ülkesini seven, milli ekonomiye, yerli ve milli markalara, üretime sahip çıkan ve ticareti destekleyen vatandaşlara teşekkür etti.

Bakan Bolat CHP'nin boykot çağrılarına rağmen alışveriş yapanlara teşekkür etti

Hükümet olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yılmadan, yorulmadan, canla başla çalışmaya devam edeceklerine işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

"Bugün Ramazan Bayramı'nın ertesi günü ve tatil dönemi olmasına rağmen milyonlarca vatandaşımız, yıkıcı ve bozguncu boykot çağrılarına itibar etmeyerek alışverişlerini yapmaya devam ediyor. Böylece esnafına, ticarete, Türkiye'ye ve ekonomisine sahip çıktılar, bu anlamda üretime ve istihdama da sahip çıkmış oldular. Vatandaşlarımızın yanında, esnaf ve ticaret odaları ile iş dünyası kuruluşlarının yönetimlerine bu mücadeleye aktif destekleri için teşekkür ediyoruz. Milli birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneğini sergileyen halkımıza, esnafımıza, ticaret erbabına teşekkür ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı ticaretin yüzyılı yapacağız. Biz hep birlikte güçlü ve büyük Türkiye'yiz."

 

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Ömer Bolat Ticaret Bakanlığı
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