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Gündem
AA 02.04.2025 16:19

Bakan Tekin'den CHP'ye boykot tepkisi: Bu tavrın demokrasiyle, vatanseverlikle hiçbir ilgisi yok

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Kendi kişisel çıkarlarını her şeyin üstünde tutanlar, yaptıklarının ülke ve millet için doğuracağı zararları zerre kadar düşünmeden, bencilce ve hesapsızca hareket etmektedir" ifadesini kullandı.

Bakan Tekin'den CHP'ye boykot tepkisi: Bu tavrın demokrasiyle, vatanseverlikle hiçbir ilgisi yok

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin,sosyal medya hesabından, "CHP'nin içine düştüğü akıl tutulmasını izah etmekte herkes zorlanıyor." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2009'daki "one minute" çıkışının Türkiye'de siyasal hayatta birçok dinamiği yerinden oynattığına işaret eden Tekin, kendi kişisel siyasi çıkarları için ülkesini satmaktan çekinmeyen, küresel yapının Türkiye'deki maşası olan FETÖ unsurlarının siyasete gayriahlaki yöntemlerle müdahale etmeye başladığını kaydetti.

 

"Bu tavrın demokrasiyle, vatanseverlikle hiçbir ilgisi yok"

AK Parti ve MHP'nin bu unsurlardan kısa sürede kurtulduğunu, CHP'nin ise Mayıs 2010'da eski CHP'nin eski genel başkanlarından Deniz Baykal'a kurulan komplodan itibaren bu yapıların etkisinden bir türlü kurtulamadığını belirten Tekin, şöyle devam etti:

"Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve ekibinin, yabancı medyaya verdikleri röportajlarda küresel sermayeye atfen kullandıkları 'Biz sizin adınıza Türkiye'de bu kavgayı veriyorduk, şimdi bizi yalnız bırakıyorsunuz.' şeklindeki açıklamalar, ardından Gezi olaylarını hatırlatan sokak hareketleri çağrısı ve son olarak boykot söylemleri, tam da 2009 sonrasında yaşananları anımsatmaktadır.

Kendi kişisel çıkarlarını her şeyin üstünde tutanlar, yaptıklarının ülke ve millet için doğuracağı zararları zerre kadar düşünmeden, bencilce ve hesapsızca hareket etmektedir. Bu tavrın demokrasiyle, hukuk devletiyle, bağımsızlıkla ve vatanseverlikle hiçbir ilgisinin olmadığını kendilerine hatırlatmak bizler için bir vatandaşlık borcudur."

Bakan Tekin'den CHP'ye boykot tepkisi: Bu tavrın demokrasiyle, vatanseverlikle hiçbir ilgisi yok

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