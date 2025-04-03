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Gündem
TRT Haber 03.04.2025 02:05

EGM: Gözaltıyla ilgili iddialar asılsız, alçakça iftiralardır

Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'gözaltındakilere kötü muamele' iddialarıyla ilgili açıklama yaparak; iddiaların asılsız, mesnetsiz, alçakça yapılan iftiralar olduğunu belirtti.

EGM: Gözaltıyla ilgili iddialar asılsız, alçakça iftiralardır

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile söz konusu iddialara sert tepki gösterdi.

"Teşkilatımızı itibarsızlaştırmaya yönelik asılsız, mesnetsiz, alçakça yapılan iftiralardır"

Bazı sosyal medya hesaplarından gözaltındaki uygulamalara yönelik paylaşılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Açıklamada "Teşkilatımızı itibarsızlaştırmaya yönelik asılsız, mesnetsiz, alçakça yapılan iftiralardır" ifadesine yer verildi.

Emniyet yetkilileri, Türk Polis Teşkilatının gözaltına alınan şahıslarla ilgili tüm işlemleri yasaların çizdiği çerçevede büyük bir titizlik ve hassasiyetle yürüttüğünü hatırlattı.

"Bu iftiraları sosyal medya hesapları üzerinden yayanlar hakkında da suç duyurusunda bulunulmuştur" dedi.

 

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