Ünlü Kazak grubu HasSak ilk kez Ankara'da sahne alıyor

​Kazakistan’ın geleneksel müziğini modern tınılarla harmanlayan HasSak grubu, bugün saat 19:30'da Ankara'daki Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde sahne alacak.

Geleneksel kopuz, dombıra, sıbızgı gibi kadim enstrümanları çağdaş düzenlemelerle yeniden yorumlayan HasSak, hem geleneksel köklere bağlı hem de evrensel tınılara açık özgün bir müzik anlayışı sunuyor.

TRT'nin "Uyanış: Büyük Selçuklu" dizi müziklerinde yer aldılar

HasSak, besteleri sinema ve tiyatro prodüksiyonlarında kullanılırken, "Amanat" ve "Jorık" adlı eserleri "Uyanış: Büyük Selçuklu" dizisinin müzikleri arasında yer aldı.

HasSak, Kazakistan’ın köklü kültürünü yansıtan tarihi enstrümanları modern müzik anlayışıyla harmanlayarak dünyada büyük ilgi görüyor.

Kazakistan Büyükelçiliği ve KökTuğ Kazak Kültür Derneği iş birliğiyle düzenlenen bu özel konser, Türk ve Kazak halkları arasındaki kültürel bağları güçlendirmeyi hedefliyor.



