Türk Dünyası Pazarlama, Reklam ve Medya Birliği kuruldu

Türkiye ile Azerbaycan öncülüğünde hayata geçirilen ve Ticaret Bakanlığı himayesinde faaliyet gösteren Türk Dünyası Pazarlama, Reklam ve Medya Birliğinin (TÜREK) kuruluşu imza töreniyle gerçekleştirildi.

Türkiye'den Reklam ve Pazarlama İletişimi Derneği (REPİD), Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği (ARED), Azerbaycan'dan ise Reklam ve Pazarlamanın Geliştirilmesine Destek Kamu Birliği (RMID) tarafından kurulan birlik, Ticaret Bakanlığında düzenlenen imza töreniyle kamuoyuna tanıtıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, burada yaptığı konuşmada, devletler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini amaçlayan Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) yalnızca kültürel bir dayanışma olmadığını, ekonomiden enerjiye, sanayiden tarıma, turizmden teknolojiye stratejik bir ortaklığa dönüştüğünü söyledi.

Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri ile ticaret 1,2 trilyon dolar oldu

TDT üyesi ülkelerin toplam gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) 1,8 trilyon dolar olduğuna işaret eden Bolat, nüfusunun 175 milyon kişiye, dış ticaret hacminin ise 1,2 trilyon dolara ulaştığını bildirdi.

Bolat, Türkiye'nin geçen yıl TDT ülkelerine toplam ihracatının 15,7 milyar dolar, bu ülkelerden ithalatının 15,3 milyar dolar civarında olduğunu belirtti.

Türkiye ve TDT ülkelerinin karşılıklı yatırımının 8'er milyar dolar olduğuna dikkati çeken Bolat, üçüncü ülkeler üzerinden giden yatırımlar da ilave edildiğinde bu rakamın ikiye katlandığını aktardı.

Bolat, Türk müteahhitlerin bu ülkelerde üstlendikleri proje sayısının 3 bini aştığını, toplam inşaat projeleri değerinin de 120 milyar dolara ulaştığını dile getirdi.

"Türkiye, birliğin sözcülüğünü iki yıl üstlenecek"

Kuruluşu gerçekleştirilen TÜREK ile reklam alanında önemli işbirliklerine imza atılacağını vurgulayan Bolat, birliğin merkez ofisinin İstanbul'da olacağını, sözcülüğünü ise ilk iki yıl Türkiye'nin üstleneceği bilgisini verdi.

Bolat, sonraki yıllarda önce Azerbaycan'ın, sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan'ın bu görevi üstleneceğini bildirdi.

"Türk dünyasının toplam reklam pazarının büyüklüğü 7 milyar euroyu buldu"

Türk dünyası ülkelerindeki reklam sektörüne ilişkin verilere değinen Bolat, "Azerbaycan'da 2023 yılı itibarıyla 104 milyon euro yıllık reklam bütçesi vardı. Özbekistan'da 136 milyon euro, Kazakistan'da 631 milyon euro, Kırgızistan'da 52 milyon euro, Türkmenistan'da 112 milyon euro yıllık reklam bütçeleridir. Ülkemizdeki reklam pazarı büyüklüğü 6 milyar euroyu bulmaktadır. Böylece Türk dünyasının toplam reklam pazarının büyüklüğü 7 milyar euroya ulaşmaktadır." dedi.

Bolat, geçen yıl dünyadaki toplam reklam yatırımlarının 900 milyar dolar olduğunu ifade ederek, Türkiye'de aynı dönemde reklam yatırımlarının 2023'e göre yüzde 80 artarak 250 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

Türkiye'nin dünya reklam yatırımlarında ilk 20 ülke arasında bulunduğunu belirten Bolat, dijital reklamlara yapılan yatırımların payının yüzde 70 olduğunu aktardı.

Bolat, hedefli reklamcılık, yeşil aklama, karanlık ticari tasarımlar, sosyal medya pazarlaması gibi ticari uygulamalar karşısında tüketicileri korumak için çalıştıklarını, özellikle güncel değeri 3 milyar lirayı aşan influencer pazarlamasında paydaşları bilinçlendirdiklerini vurguladı.

Uygulamaya alınan "Medya Ölçüm Konseyi" ile de sektör için gerekli verilerin sağlıklı şekilde elde edilmesine katkıda bulunduklarına işaret eden Bolat, "Fiyat bilgisi içeren reklamlar, indirimli satışlar, çevresel beyanlar gibi konular başta olmak üzere Reklam Kurulu gerek kılavuzlar hazırlayarak gerekse mevzuata uygun şekilde düzenli denetleme çalışmalarını yürütmektedir." diye konuştu.

Bolat, TÜREK'in kurulmasının bir zorunluluk haline geldiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bunun kurulmasıyla ortak medya üretimi, reklamcılıkta kültürel markalaşma, bölgesel tanıtım ve kamu diplomasisi, dijital dönüşümde ortak aksiyonlar alınması sağlanacaktır. Bu birlik, bölgesel işbirliğinin ve küresel rekabette kolektif çalışmanın en güzel örneğini verecektir. TÜREK'in kurulmasıyla ekonomik büyümeyi desteklemeyi, medya ve reklam projeleri geliştirmeyi, doğru ve hızlı bilgi paylaşımını sağlamayı, toplumlarımızın bilinçlenmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bunu yaparken Türk dünyası olarak kullanacağımız araçlar ortak yayınlar, içerik takasları, dizi ve belgesel projeleri hazırlamak, müşterek reklam üretim merkezleri kurmak, kültürel kampanya işbirlikleri yapmak, Türk marka fonları sayesinde de bölgesel markaları küreselleşme yolunda desteklemek, yapay zeka ve medya laboratuvarları kanalıyla ortak algoritmalar, dil modelleri ve veri çözümleri geliştirmek."

Birliğin sembolü "Turna"

REPİD ve TÜREK Başkanı Ahmet Pura ise birliğin yalnızca kurumlar üstü değil, aynı zamanda ortak vizyonun, ortak sorumluluğun ve geleceğin de adı olduğunu belirterek, "Bu birlikteliği temsil eden sembolümüz turna, yalnızca bir görsel öğe değil, yönümüzü, bakış açımızı ve birlikte hareket etme irademizi yansıtan güçlü bir anlam taşıyor. Turna, kadim Türk kültüründe yolculuğun, haberleşmenin, sadakatin ve birlikte yön bulmanın sembolüdür. Tek başına değil, toplulukla birlikte hareket eder. Biz de birliği, bu anlayışla inşa ediyoruz." dedi.

ARED Başkanı Şahin Acar da birliğin kuruluşunda ilk adımı Azerbaycan ve Türkiye'nin attığını belirterek, "Bugün KKTC aramıza katıldı. Durmak yok. Hedefimiz, Kazakistan'dan Kırgızistan'a, Özbekistan'dan Türkmenistan'a, diğer tüm Türk topluluklarına kadar bu çatı altında birlikte yürümek." ifadesi kullandı.

RMID Başkanı Khayala Mutallimova ise Azerbaycan'ın 2 yıl içinde gerçekleştirdiği başarılı projelerle ulusal ve uluslararası platformlarda önemli bir görünürlük kazandığını kaydetti.