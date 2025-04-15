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Türk Dünyası
AA 15.04.2025 00:04

Irak Türkmen Cephesi'nin yeni başkanı Muhammed Saman oldu

Irak Türkmen Cephesi'nin siyasi büro üyelerinin düzenlediği olağan aylık toplantısında, Irak Türkmen Cephesi başkanlığı görevine Muhammed Saman'ı oy birliğiyle seçti.

Irak Türkmen Cephesi'nin yeni başkanı Muhammed Saman oldu
[Fotograf: AA]

Irak Türkmen Cephesi basın bürosu tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, siyasi büro toplantısında Irak Türkmen Cephesi eski başkanı Hasan Turan'ın istifasının kabul edildiği belirtildi.

Irak Türkmen Cephesi başkanlığı görevine Muhammed Saman'ın oy birliğiyle seçildiği belirtilen açıklamada, Türkmenlerin en büyük siyasi partisindeki bu değişikliğin Türkmen siyasetinde ciddi birlik ve beraberliğe doğru önemli adım olarak nitelendirildi.

Partinin yeni yönetiminin Türkmenlerin Irak'taki önemli ve stratejik hedeflerinin gerçekleşmesini hızlandıracağı ifade edilen açıklamada, Irak Türkmen Cephesi'nin her zamankinden daha güçlü olacağı da aktarıldı.

Devir teslim töreni düzenlendi

Kerkük’te bulunan Irak Türkmen Cephesi başkanlık binasında düzenlenen devir teslim töreninde, yeni başkan ve selefi arasında bayrak teslimi de yapıldı.

Basına açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, siyasi alanda yetişmesinde büyük emeği olan ve Türkmen milletinin haklarının en güçlü savunucusu olan Irak Türkmen Cephesi'ne ve davaya karşı bir vefa borcu taşıdığını, bu doğrultuda aktif bir siyasetçi olacağını belirtti.

"Kapımız her bir Türkmen'e açıktır. Özellikle davamız için çalışan, makam, mevki ve çıkar gözetmeyenlerin yeri yanımızdır." diyen Ağaoğlu, Türkmen milli ilkelerinde net bir duruş sergileyen diğer Türkmen partileriyle el ele çalışacaklarına söz verdi.

Kimseye gerçekleşmeyecek ve imkansız vaatlerde bulunmayacaklarını vurgulayan Ağaoğlu, Türkmenlerin gasbedilen haklarının yasal çerçevede geri alınmasına odaklanacaklarını ifade etti.

Irak Türkmen Cephesi'nin yeni başkanı Muhammed Saman oldu

Mücadelelerinin uzun ve meşakkatli bir yol olduğunun farkında olduğunu dile getiren Ağaoğlu, "Her şeye rağmen samimiyetle yola çıkanlar mutlaka hedefe ulaşacaktır." dedi.

Irak Türkmen Cephesi’ni destekleyen Irak'taki siyasi kitlelere, Türkmen siyasi partilerine ve yanlarında duran herkese teşekkür eden Ağaoğlu, iyiye doğru bir değişim için hâlâ umudun var olduğunu ve Türkmen halkına güvendiklerini belirtti.

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