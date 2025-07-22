TCG Kocatepe belgeselinin ilk gösterimi, KKTC'de yapıldı

KKTC Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde yapılan belgesel gösterimine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gaziler, konuklar ve diğer yetkililer katıldı.

"Her şehit, bizim için değerdir"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmasında TCG Kocatepe gemisinde şehit düşen Mehmetçikleri her zaman rahmetle andıklarını ifade etti.

20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın Türk ordusunun fedakarlığıyla ve zor şartlarda gerçekleştirildiğini belirten Tatar, TCG Kocatepe gemisinde yaşananların üzücü olduğunu dile getirdi.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 51’inci yıl dönümünü hep birlikte kutladıklarını ifade eden Tatar, “Kıbrıs Barış Harekatı, bizim için dönüm noktasıydı.” dedi. “Kıbrıs Türkü yok edilecekti ve burası Yunanistan’ın bir parçası olacaktı.” diyen Tatar, Rum-Yunan ikilisinin "13'üncü ada" olarak düşündükleri Kıbrıs'ı, Ege Adaları gibi Yunanistan'a bağlamayı hayal ettiklerini belirtti.

Barış Harekatıyla Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuştuğunu kaydeden Tatar, mavi vatanın kalbinde Türkiye ile birlikte; kıta sahanlığı, deniz yetki alanları ve münhasır ekonomik bölgenin kendileri için kazanımları olduğunu aktardı. KKTC'nin Doğu Akdeniz'de anahtar bir denge unsuru olduğunu belirten Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı’nın dünyanın çeşitli harp okullarında öğretildiğini söyledi.

“Her şehit, bizim için özlemdir, değerdir. Şehitlerimizi ne unuturuz ne de unuttururuz. Onlar her zaman burada yaşayacaklardır.” diyen Tatar, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı. Tatar Kıbrıs Barış Harekâtı'nın tamamlanmasında hizmeti geçenlere, Mehmetçiklere, Mücahitlere ve komutanlara bir kez daha şükranlarını sundu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin de büyük bedeller ödenerek kurulduğunu dile getiren Tatar, hem Türkiye hem de adada geçmişte yaşananlara değindi. Tatar, ASELSAN'ın Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan kurulduğuna da dikkat çekti.

TCG Kocatepe Belgeseli’nin dört yapımcısına da teşekkürlerini ileten Tatar, belgeselin bir belge niteliği taşıdığını da kaydetti.

"TCG Kocatepe Belgeseli, o günleri ve anıları anlatan bir belgesel"

Etkinliğe katkı koyan dernekler adına konuşan Cihangir Özyer de, 21 Temmuz 1974’te Kocatepe’nin battığı gün dünyaya geldiğini ifade etti. TCG Kocatepe gemisinin bir anlaşmazlık dolayısıyla kendi uçakları tarafından vurulduğunu ifade eden Özyer, “Belki bu, Türkiye Cumhuriyeti için ASELSAN’dan başlayarak ikinci savunma sanayisinin başlangıcı oldu.” diye konuştu.

Kıbrıs Türkü’nün bu savunma sanayisindeki hamlesinin çok büyük olduğunu kaydeden Özyer, Mavi Vatan konusunda birçok faaliyetleri olduğunu söyledi. TCG Kocatepe Belgeseli’ni bir avuç gönüllünün yaptığı, o günleri ve anıları anlatan bir belgesel olduğuna dikkat çeken Özyer, belgeselin yaşanmış acıları anlattığını ifade ederek emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

"Bu belgesel tarihe bir belge bırakıyor"

TCG Kocatepe Belgeseli’nin Yönetmeni Vural Çavuşoğlu da, dört yapımcı olarak bu belgeseli iki yıl önce yapmaya karar verdiklerini dile getirdi.

Belgeseli yaparken TCG Kocatepe’den kurtulan Gazi. Em. Dz. Yb. Özhan Bakkalbaşıoğlu’nun kitabından yararlandıklarını söyleyen Çavuşoğlu, “Tarihin doğru yazılmasına ve tarihe doğru belge bırakmaya çok önem veriyoruz. Bu belgesel de tarihe bir belge bırakıyor.” diye konuştu.

Çavuşoğlu, belgesellerin ulusal kültürlerin ve tarihlerin dünyada en büyük tanıtım araçlarından birini oluşturduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, hedeflerinin ilk gösterimi Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nde yapılan TCG Kocatepe Belgeseli’ni sinemalar, dijital platformlar ve özel gösterimlerle ulusal ve uluslararası alanda yaymak olduğunu ifade etti.

"20 Temmuz, büyük bir bayram"

Gazi. Em. Dz. Kur. Yb. Özhan Bakkalbaşıoğlu da, 1960 Kuruluş Anlaşması gereği Türkiye’nin müdahale hakkını kullandığını ve Kıbrıslı Türkler'in özgürlüklerini korumak ve barış için müdahaleye karar verildiğini belirtti.

Bugün Barış Harekatı’nın 51’inci yılını doldurduklarını kaydeden Bakkalbaşıoğlu, “51 yılda bir Türk’ün burnu bile kanamadı. Kendi devletinin bayrağı altında özgürce yaşıyorlar" dedi.

TCG Kocatepe gemisinin bir koordine eksikliği nedeniyle uçaklar tarafından bombalandığını dile getiren Bakkalbaşıoğlu, TCG Kocatepe’nin başına gelen bu talihsiz olayın her savaşta orduların başına geldiğini belirtti.

Bakkalbaşıoğlu, kendisi de dahil olmak üzere üç yapımcıyla birlikte bu belgeseli tamamladıklarını kaydetti.

“İlk olarak ASELSAN ile başlayan Mili harp sanayimiz, dosta güven, düşmana ‘dikkat et’ seviyesine gelmiştir ve Mavi Vatan kavramı oluşmuştur.” diyen Bakkalbaşıoğlu, 20 Temmuz’un büyük bir bayram olduğuna dikkat çekti.

Tarihe not düşen bir yapım: Vural Çavuşoğlu’nun gözünden

Belgeselin yönetmeni Vural Çavuşoğlu, eserin ortaya çıkış sürecini aktarırken, yapımın kaynağında Gazi Dz. Yb. Özhan Bakkalbaşıoğlu’nun anı kitabı olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, “Belgeseller, ulusal kimliğimizin, tarihimizin dünyaya anlatılmasında en güçlü araçlardır. Bu belgesel, yalnızca bir yapım değil; aynı zamanda bir belge, bir hafıza, bir mirastır,” dedi.

Katılımcı heyet ve gönül bağları: Balkanlar’dan Kıbrıs’a Türk Dünyası’nın ruhu

Bu anlamlı geceye yurt dışından gelen misafirler de damgasını vurdu. Balkanlar’dan gelen Türk delegasyonu, yalnızca birer protokol konuğu değil; Türk dünyasının gönül birliğini temsil eden özel misyon heyeti olarak ağırlandı. Etkinlikte; Erdoğan Saraç, Cüneyt Ruşid, Prof. Dr. Metin Dalip, Ahmet Vecdi Can, Av. Tülay Bekar gibi isimler, kardeşlik duygusunu daha da perçinledi.

Türk Devletleri Teşkilatı Gençlik yapılanmasının bu organizasyondaki rolü ise göz doldurdu. KKTC Türk Devlet Teşkilatı Gençlik Ekibi, misafirleri titizlikle ağırlayarak Türk gençliğinin tarih bilinci ve kurumsal temsil kabiliyetini başarıyla ortaya koydular.

Balkanlar'dan Kıbrıs'a Türk Dünyasının ruhu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk Devletleri Teşkilatı Gençlik Teşkilatı’nın öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, Balkanlarla gönül köprüsü kurmayı amaçlayan anlamlı bir buluşma daha hayata geçirildi.

Bu kapsamda düzenlenen etkinlik, yalnızca bir protokol organizasyonu olmanın ötesinde; Türk dünyası gençliği arasında gönül birliği, kardeşlik ve ortak tarih şuurunun pekiştirildiği özel bir zemine dönüştü. Geceye yurt dışından iştirak eden misafir heyet, Türk Dünyası’nın ortak değerlerini temsil eden diplomatik ve sivil misyon anlayışıyla ağırlandı.

Bu etkinlik ile beraber Türk Dünyası’nın farklı coğrafyalarındaki gönül bağları daha da güçlendi. KKTC TDT Gençlik Teşkilatı’nın girişimleri ile Türk gençliğinin tarih bilinci, kurumsal temsil kabiliyeti ve misyoner ruhu en yüksek düzeyde sergilendi.