Türk Dünyası
TRT Haber, AA 15.08.2025 17:42

Kürşad Zorlu: Türkiye Ahıskalı soydaşlarımızın ve onların haklı taleplerinin takipçisidir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "Türkiye dün olduğu gibi bundan sonra da dünyanın farklı bölgelerinde bulunan Ahıskalı soydaşlarımızın ve onların haklı taleplerinin takipçisidir." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Next Sosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Ahıska Türklerinin Türkiye açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Kürşad Zorlu, 80 yıl önceki sürgün ve ardından yaşanılan acıların asla unutulmayacağını vurgulayarak, "Türkiye dün olduğu gibi bundan sonra da dünyanın farklı bölgelerinde bulunan Ahıskalı soydaşlarımızın ve onların haklı taleplerinin takipçisidir. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğiyle 2017 yılından itibaren ülkemizde 885 Ahıskalı aile iskan edilmiş ve 782 ailenin de iskan süreçleri devam etmektedir. Tümünün vatandaşlık ve ikamet izin talepleri doğrudan takip edilmekte ve hızlı bir biçimde sonuçlandırılmaktadır." bilgisini verdi.

"Türkiye Cumhuriyeti, Ahıska Türk'ü soydaşlarımızın ana vatanıdır ve öyle olmaya devam edecek"

Dünyanın farklı bölgelerinde sürgün öncesi öz yurtlarına yerleşmek isteyen Ahıskalı soydaşların geri dönüşleriyle daha önce dönüş yapanların yaşamlarını huzur ve güven içerisinde sürdürebilmelerini hassasiyetle takip ettiklerini belirten Zorlu, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ülkemiz için büyük önem arz eden Ahıska Türklerinin ana vatanlarına güvenli ve onurlu dönüş sürecine dair beklentilerimizi ve bu sürecin sağlıklı şekilde ilerlemesi için Türkiye olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğimizi Gürcistan Cumhurbaşkanı Sayın Kavelashvili'ye iletmiştir. Bir kez daha belirtmek isteriz ki Türkiye Cumhuriyeti, Ahıska Türk'ü soydaşlarımızın ana vatanıdır ve öyle olmaya devam edecektir."

