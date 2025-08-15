Açık 34.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türk Dünyası
AA 15.08.2025 14:25

7. Türk Devletleri Türkoloji Yaz Okulu Karabağ Üniversitesinde düzenleniyor

Azerbaycan'ın Hankendi kentindeki Karabağ Üniversitesinde 7’nci Geleneksel Türk Devletleri Türkoloji Yaz Okulu başladı.

7. Türk Devletleri Türkoloji Yaz Okulu Karabağ Üniversitesinde düzenleniyor

Türk Akademisi, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanlığı ile Karabağ Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen yaz okulunun açılışına, Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Şahin Mustafayev, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve Karabağ Üniversitesi Rektörü Doç. Dr. Şahin Bayramov’un yanı sıra akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Mustafayev, Karabağ’ın tarihine ve manevi yönüne dikkati çekerek Hankendi’nin 30 yıllık Ermeni işgalinden kurtarılmasının yalnızca Azerbaycan için değil, tüm Türk Dünyası için tarihi bir zafer olduğunu vurguladı.

Mustafayev, Türkoloji Yaz Okulu’nun genç bilim insanları ve Türkologlar arasında kalıcı dostluk ile işbirliği köprüleri kurduğunu belirtti.

7. Türk Devletleri Türkoloji Yaz Okulu Karabağ Üniversitesinde düzenleniyor

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Şeker ise işgalden kurtarılmış Hankendi’de böyle bir organizasyona katılmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek "Türk Dünyası olarak bu acımasız dünyada dayanışmamızı güçlendirmeliyiz. Eğitim ve bilimsel işbirliği bu açıdan büyük önem taşıyor." dedi.

Karabağ Üniversitesi Rektörü Doç. Dr. Bayramov da yaz okulunun Türk Dünyası'nda bilimsel faaliyetleri hızlandıracak ve ortak araştırmaları teşvik edecek önemli bir platform olduğunu söyledi.

Yaz okuluna Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), İran, Moğolistan ve Kuzey Makedonya’dan, 35 yaşını aşmamış 30 doktora öğrencisi ve doktora sonrası araştırmacı yer alıyor.

Bir hafta sürecek programda, Türk devletleri tarihi, Türk Dünyası arkeolojisi, Türk Dünyası ilişkileri, sanat ve düşünce tarihi ile Türk lehçeleri ve edebiyatı konularında eğitim verilecek. Katılımcılar ayrıca Hankendi ve Şuşa'ya düzenlenecek gezilerle bölgenin tarihi ve kültürel mirasını yerinde inceleyecek.

ETİKETLER
Karabağ Türk Dünyası
Sıradaki Haber
TDK 'derlem tabanlı' Türkçe sözlüğünü yapay zeka desteğiyle hazırlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:12
İsveç'te cuma namazı çıkışında silahlı saldırı
16:11
Şehit Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
16:04
Hatay'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
16:03
TMO, mısır alım fiyatlarını belirledi
15:50
Macron ve Zelenski, Trump-Putin görüşmesinin ardından bir araya gelecek
15:48
Bursa'da başıboş köpekler yolda yürüyen iki kişiye saldırdı
Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor
Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor
FOTO FOKUS
Milli sistemlerden mavi vatanda tam isabet
Milli sistemlerden mavi vatanda tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ