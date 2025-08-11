"Türk Müze Kartı" uygulaması ile Türk devletleri arasında ortak kültür köprüsü kurulacak

Kürşad Zorlu, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığının ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen "Türk Dünyası İlgili Kurum ve Kuruluşlar İstişare Toplantısı"nın ardından açıklamalarda bulundu.

Son dönemde dünyadaki gelişmelerin, Türk devletleri arasındaki ilişkileri önemli hale getirdiğini vurgulayan Zorlu, "Her alanda iş birliğimizi tesis ettikçe yalnızca kendi aramızda değil bölgemizde ve konuşlandığımız coğrafyada barışa, huzura, refaha katkı sağlayacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türk Devletler Teşkilatı'nın ortaya koyduğu vizyonun, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceğe taşındığını ifade ederek, "Türk dünyasıyla ilişkili kamu kurum ve kuruluşlarımızın değerli başkanlarını ve temsilcilerini, ev sahipliğimizle bir araya getirdik. Memnuniyetle görüyoruz ki artık Türk dünyasıyla ilişkili kuruluşlarımızın sayısı bugün toplam kamu sisteminde 50'den fazla bir sayıya ulaştı" dedi.

Bu durumun, ikili ve çoklu iş birliği faaliyetlerinin yoğunluğunu gösterdiğini belirten Zorlu, Türk Dünyası İlgili Kurum ve Kuruluşlar İstişare Toplantısı'nda yeni iş birliği alanlarının ele alındığını ve Türk dünyası ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin yeni ufuklar açacak projeler teklif ettiğini aktardı.

"Kültürlerimizi ve tarihimizi tanımamızı sağlayacak"

Zorlu, bu toplantıda, Türk devletleri arasında ortak kullanılacak "Türk Müze Kartı" uygulamasının hayata geçirilmesi üzerinde durduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türk devletlerinin her birindeki vatandaşımız, bu müze kartıyla tüm müzelerimizi ücretsiz ve serbest bir şekilde gezebilecek. Bu, kültürlerimizi ve tarihimizi tanımamızı sağlayacak. Buna ilişkin birçok projeyi de konuştuk. İnşallah önümüzdeki günlerde kamuoyumuzla paylaşma fırsatı buluruz."