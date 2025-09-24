Açık 10.5ºC Ankara
AA 24.09.2025 05:44

KKTC vatandaşlığı alan Aziz Sancar'a kimliği takdim edildi

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, daha önce vatandaşlığa kabul edilen Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'a, KKTC kimlik kartı ile vatandaşlığa kabul belgesini takdim etti.

KKTC vatandaşlığı alan Aziz Sancar'a kimliği takdim edildi
[Fotograf: AA]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurul toplantıları kapsamında ABD'de bulunan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Nobel ödülü sahibi bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'a ziyarette bulundu.

Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar KKTC vatandaşı oldu
Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar KKTC vatandaşı oldu

North Carolina'daki Türk Kültür ve Toplum Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Sancar'a, KKTC vatandaşlığına kabul belgesi ve KKTC kimlik kartı Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu tarafından teslim edildi.

KKTC vatandaşlığı alan Aziz Sancar'a kimliği takdim edildi

Bakan Ertuğruloğlu'na ziyareti sırasında, Bakanlık Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı ve Danışman Selen Küçük de eşlik etti.

Aziz Sancar KKTC vatandaşı olmuştu

KKTC Bakanlar Kurulu, aldığı kararla Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar’ı vatandaşlığa kabul etmişti.

KKTC Resmi Gazetesi'nde yayımlanan Bakanlar Kurulu kararında, Aziz Sancar'ın KKTC'ye "bilim, teknik ve kültür alanında" hizmet vereceği ve yurt dışında tanıtımına katkı sağlayacağı belirtilerek, "Bakanlar Kurulu, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası'nın 9'uncu maddesinin 1'inci fıkrasının B bendi uyarınca Aziz Sancar'ın KKTC yurttaşlığına alınmasına karar verdi." ifadesi kullanılmıştı.

"KKTC tanınmalıdır"

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda Nobel Kimya Ödülü sahibi Sancar'ın geniş biyografisine de yer verilerek, KKTC vatandaşlığına alınmasında, dünya çapında bilim insanı kimliği ile insanlığa yaptığı hizmetlerin de etkili olduğu belirtilmişti.

Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar daha önce üzerinde "KKTC tanınmalıdır" yazılı tişört giyerek, uluslararası kamuoyunda KKTC'nin tanınması için yürütülen çalışmalara destek vermişti.

