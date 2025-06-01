Kırgızistan'da 5. Uluslararası Çocuk Folklor Festivali başladı

Kırgızistan'da Bariste 5. Uluslararası Çocuk Folklor Festivali'ne; Türkiye, Rusya’nın Tuva ve Altay Özerk Bölgeleri, Moskova, St. Petersburg, Kazakistan, Bulgaristan, Moğolistan, Hindistan, Macaristan ve Kırgızistan’ın çeşitli bölgelerinden çocuk folklor grupları katıldı.

Bişkek Büyükşehir Belediye Başkanı Aybek Cunuşaliyev, festivalin açılış töreninde yaptığı konuşmada, festivalin, gelenekle modernliğin, çocuksu samimiyetle halk sanatının asırlık bilgeliğinin, ulusal bilincin ve uluslararası anlayışın buluştuğu özel bir alan olduğunu kaydetti.

Festivalin ilki 2018'de düzenlendi

Cunuşaliyev, festivalin temel amacının, etnik, kültürel, dilsel gruplar ve uluslar arasındaki ilişkilerde daha iyi bir karşılıklı anlayışı teşvik etmek, dayanışmayı güçlendirmek, kültürlerin karşılıklı zenginleşmesini daha da ileriye götürmek, uluslararası kültürel işbirliği ve değişimi teşvik etmek olduğunu söyledi.

İki gün sürecek festivalde halk dansları ve enstrüman topluluklarının gösterileri, ustalık sınıfları, konferanslar, uygulamalı sanat sergileri, kültürel projelerin sunumları ve Bişkek'in tarihi ve kültürel mekanlarına geziler düzenlenecek.

İlki 2018'de düzenlenen Uluslararası Çocuk Folklor Festivali, 1 Haziran saat 19.00'da Ala-Too Meydanı'nda konser programıyla sona erecek.