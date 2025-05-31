Gazi Üniversitesinde 'Azerbaycan Türkçesi' kursu açıldı

Gazi Üniversitesi'nde "Azerbaycan Türkçesi Eğitim Ocağı" açıldı.

30 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenen "Azerbaycan Türkçesi Eğitim Ocağı" ve Azerbaycan Türkçesi kurslarının açılış törenine Azerbaycan Kültür Bakan Yardımcısı Saadat Yusifova, Gazi Üniversitesi Rektörü Uğur Ünal, Azerbaycan'ın Türkiye Büyükelçiliği çalışanları ve Azerbaycan Kültür Merkezi yöneticileri katıldı.

"Azerbaycan Türkçesi Eğitim Ocağı"nın sembolik açılış kurdelesi kesildi.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal, Ankara ile Bakü arasındaki köklü tarihi bağlardan bahsetti.

"Gazi Üniversitesi rektörlüğü olarak bu girişimi desteklemeye devam edeceğiz"

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir" ve Ulu Önder Haydar Aliyev'in, "İki devlet, bir millet" sözlerini anımsatan rektör Ünal, Türkiye için Azerbaycan dilinin öğretilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Uğur Ünal, "Ankara'da böyle bir eğitim ocağının olması çok önemli. Rektörlük olarak bu girişimi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Azerbaycan Kültür Bakan Yardımcısı Saadat Yusifova, "Azerbaycan Dili Öğretim Ocağı"nin iki kardeş ülke arasındaki kültürel bağların derinleştirilmesine hizmet ettiğinin altını çizdi.

Azerbaycan Kültür Merkezi Başkanı Samir Abbasov, Türkiye'de Azerbaycan'ın kadim tarihi ve zengin kültürünün tanıtılması için yapılan çalışmalardan bahsetti.

"Kurs, Azerbaycan Türkçesine ilgi duyan herkese açık"

Azerbaycan Türkçesi Eğitim Ocağının Türk halkına Azerbaycan'ın kültürünü ve tarihini daha yakından tanıma imkanı sunacağını, böylece iki kardeş ülke arasında bir dostluk köprüsü daha kurulacağını vurgulayan Abbasov, Gazi Üniversitesi'nde kurulan yeni eğitim kurumunda Azerbaycan'a ilişkin yayınların yer aldığı bir kütüphane oluşturulduğunu, bu fondan tüm gençlerin yararlanabileceğini aktardı.

Abbasov, "Azerbaycan Türkçesi dil kursları sadece Gazi Üniversitesi öğrencilerine değil, aynı zamanda diğer üniversitelerin öğrencilerine ve dile ilgi duyan herkese açık olacak" dedi.

Kursun eğitmeni Dr. Şehla İbişova, tüm öğretim materyallerinin Azerbaycan Kültür Merkezi tarafından sağlanacağının bilgisini verdi.

Eğitim süreci ücretsiz olarak yürütülecek. Ayrıca kurs katılımcılarının Azerbaycan'ın tanınmış toplum ve kültür şahsiyetleriyle buluşmaları da organize edilecek, Azerbaycan'ın tarihi başarıları ve zengin milli kültürü hakkında Azerbaycan Türkçesinde tartışmalar düzenlenecek.

Azerbaycan Medeniyet Merkezi, gelecekte bu derslerin daha da yaygınlaştırılması ve Azerbaycan Türkçesinin yükseköğretim kurumlarının müfredatlarına dahil edilmesi ve öğretilmesi yönünde çalışmalarını sürdürüyor.