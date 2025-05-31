Parçalı Bulutlu 13.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türk Dünyası
TRT Haber 31.05.2025 02:49

Gazi Üniversitesinde 'Azerbaycan Türkçesi' kursu açıldı

Azerbaycan'ın Türkiye Büyükelçiliğine bağlı Azerbaycan Kültür Merkezinin projesi ve Gazi Üniversitesi'nin desteği ile "Azerbaycan Türkçesi Eğitim Ocağı" açıldı.

Gazi Üniversitesinde 'Azerbaycan Türkçesi' kursu açıldı

Gazi Üniversitesi'nde "Azerbaycan Türkçesi Eğitim Ocağı" açıldı.

30 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenen "Azerbaycan Türkçesi Eğitim Ocağı" ve Azerbaycan Türkçesi kurslarının açılış törenine Azerbaycan Kültür Bakan Yardımcısı Saadat Yusifova, Gazi Üniversitesi Rektörü Uğur Ünal, Azerbaycan'ın Türkiye Büyükelçiliği çalışanları ve Azerbaycan Kültür Merkezi yöneticileri katıldı.

"Azerbaycan Türkçesi Eğitim Ocağı"nın sembolik açılış kurdelesi kesildi.

Gazi Üniversitesinde 'Azerbaycan Türkçesi' kursu açıldı

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal, Ankara ile Bakü arasındaki köklü tarihi bağlardan bahsetti.

"Gazi Üniversitesi rektörlüğü olarak bu girişimi desteklemeye devam edeceğiz"

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir" ve Ulu Önder Haydar Aliyev'in, "İki devlet, bir millet" sözlerini anımsatan rektör Ünal, Türkiye için Azerbaycan dilinin öğretilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Gazi Üniversitesinde 'Azerbaycan Türkçesi' kursu açıldı

Uğur Ünal, "Ankara'da böyle bir eğitim ocağının olması çok önemli. Rektörlük olarak bu girişimi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Azerbaycan Kültür Bakan Yardımcısı Saadat Yusifova, "Azerbaycan Dili Öğretim Ocağı"nin iki kardeş ülke arasındaki kültürel bağların derinleştirilmesine hizmet ettiğinin altını çizdi.

Azerbaycan Kültür Merkezi Başkanı Samir Abbasov, Türkiye'de Azerbaycan'ın kadim tarihi ve zengin kültürünün tanıtılması için yapılan çalışmalardan bahsetti.

"Kurs, Azerbaycan Türkçesine ilgi duyan herkese açık"

Azerbaycan Türkçesi Eğitim Ocağının Türk halkına Azerbaycan'ın kültürünü ve tarihini daha yakından tanıma imkanı sunacağını, böylece iki kardeş ülke arasında bir dostluk köprüsü daha kurulacağını vurgulayan Abbasov, Gazi Üniversitesi'nde kurulan yeni eğitim kurumunda Azerbaycan'a ilişkin yayınların yer aldığı bir kütüphane oluşturulduğunu, bu fondan tüm gençlerin yararlanabileceğini aktardı.

Abbasov, "Azerbaycan Türkçesi dil kursları sadece Gazi Üniversitesi öğrencilerine değil, aynı zamanda diğer üniversitelerin öğrencilerine ve dile ilgi duyan herkese açık olacak" dedi.

Gazi Üniversitesinde 'Azerbaycan Türkçesi' kursu açıldı

Kursun eğitmeni Dr. Şehla İbişova, tüm öğretim materyallerinin Azerbaycan Kültür Merkezi tarafından sağlanacağının bilgisini verdi.

Eğitim süreci ücretsiz olarak yürütülecek. Ayrıca kurs katılımcılarının Azerbaycan'ın tanınmış toplum ve kültür şahsiyetleriyle buluşmaları da organize edilecek, Azerbaycan'ın tarihi başarıları ve zengin milli kültürü hakkında Azerbaycan Türkçesinde tartışmalar düzenlenecek.

Azerbaycan Medeniyet Merkezi, gelecekte bu derslerin daha da yaygınlaştırılması ve Azerbaycan Türkçesinin yükseköğretim kurumlarının müfredatlarına dahil edilmesi ve öğretilmesi yönünde çalışmalarını sürdürüyor.

ETİKETLER
Ankara Azerbaycan Türk Dünyası
Sıradaki Haber
TÜRKPA Birinci Türk Kadın Parlamenterler Zirvesi KKTC'de yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:29
Nijerya'da bu yıl menenjit ve Lassa ateşi salgınlarından 366 kişi öldü
02:47
Hafta sonu hava nasıl olacak?
01:41
Çocuklarının yanında babayı darp eden saldırgan gözaltına alındı
00:30
Papara'ya "yasa dışı bahis" operasyonu: 11 tutuklama
00:40
Ali Erbaş en yaşlı ve en genç hacı adaylarıyla buluştu
00:19
İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda görüşülecek
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor
FOTO FOKUS
Ali Erbaş en yaşlı ve en genç hacı adaylarıyla buluştu
Ali Erbaş en yaşlı ve en genç hacı adaylarıyla buluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ