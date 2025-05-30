TÜRKPA Birinci Türk Kadın Parlamenterler Zirvesi KKTC'de yapıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC Cumhuriyet Meclisi Konferans Salonu'nda, "Eğitim, Kültür ve Girişimcilik" temasıyla organize edilen Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Birinci Türk Kadın Parlamenterler Zirvesi, Azerbaycan Milli Meclisi TÜRKPA Dönem Başkanlığında yapıldı.

Zirveye, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili ve TÜRKPA Kadın Parlamenterler Grubu Başkanı Tamam Cafarova, AK Parti Ankara Milletvekili ve TÜRKPA Kadın Grubu 3. Dönem Başkanı Zeynep Yıldız, KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ve TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er'in yanı sıra TÜRKPA üyesi ülkelerin meclislerinden çok sayıda milletvekili katıldı.

"Tarihi bir adım"

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, açılışta yaptığı konuşmada, kadınların güçlenmesinin sadece kadınlar için değil toplumların güçlenmesi için de gerekli olduğunu söyledi.

Öztürkler, zirvenin Lefkoşa'da düzenlenmesinden mutluluk duyduğunu belirterek, bu zirvenin aynı zamanda Türk dünyasında kadınların liderliğini ve dayanışmasını güçlendirme iradesinin göstergesi olduğunu ifade etti.

Son yıllarda KKTC'de kadınların toplumsal ve ekonomik yaşama katılımını artırmak amacıyla önemli çalışmalar yapıldığını dile getiren Öztürkler, "Bu zirve, KKTC'nin de kadınların güçlendirilmesi konusundaki vizyonuna katkı sunacaktır." diye konuştu.

TÜRKPA Kadın Parlamenterler Grubu Başkanı Cafarova da TÜRKPA'nın 2025 yılı Faaliyet Planı çerçevesinde, Azerbaycan'ın dönem başkanlığında yapılan zirvenin yalnızca bir etkinlik değil, ortak iradenin bir beyanı, birliğin bir göstergesi ve bölgedeki kadınların rolünü güçlendirmeye yönelik uzun vadeli bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Cafarova, zirvenin kendileri için yeni bir başlangıç ve yeni bir sayfa niteliğinde olduğunu belirterek, hiçbir kadının geride bırakılmadığı kapsayıcı ekonomik sistemleri ve bölgedeki kadının rolünün güçlenmesini ilke edindiklerini söyledi.

TÜRKPA Kadın Grubu 3. Dönem Başkanı Yıldız ise Macaristan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'nde, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı Türk Akademisi'ne gözlemci üye olarak kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yıldız, "İlkini gerçekleştirdiğimiz bu zirve, esas itibarıyla tarihten gelen bir miras olarak dokuduğumuz kolektif bir şahsiyet inşasının deklarasyonudur. Zirve, hem Türk dünyası hem kadınların siyasetteki temsili hem de siyasetin, akademinin, sanatın ve bilimin birlikte ortaya koyacağı bakış açısı bakımından tarihi bir adımdır." dedi.

Çeşitli oturumlar düzenlendi

TÜRKPA Birinci Türk Kadın Parlamenterler Zirvesi'nde açılış konuşmalarının ardından Yıldız moderatörlüğünde, "Eğitim Yoluyla Kadın, Aile ve Toplumun Güçlendirilmesi: Zorluklar, Alternatif Çözümler ve Bölgesel İşbirliği" konulu oturum yapıldı.

Özdenefe moderatörlüğünde, Kültürel Liderler Olarak Kadınlar: Küreselleşen Dünyada Kültürel Kimliği Korumak, Kültürel Değişimi Teşvik Etmek ve Etkiyi Artırmak" ve Eroğlu Canaltay moderatörlüğünde,"Dijital Çağda Kadın Girişimciliği: İnovasyon ve Ekonomik Katılımın Teşvik Edilmesi" oturumları gerçekleştirildi.

Zirve, basın toplantısı ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler'in katılımcılar onuruna verdiği yemekle sona erdi.