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Türk Dünyası
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı 25.06.2025 08:08

Azerbaycan ilk kez BM'nin çevre programının başkanlığına seçildi

Azerbaycan ilk kez Birleşmiş Milletler'in Çevre Programının Daimi Temsilciler Komitesi çerçevesinde UNEP CPR Bürosunun başkanı görevine seçildi.

Azerbaycan ilk kez BM'nin çevre programının başkanlığına seçildi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler'in (BM) Çevre Programının (UNEP) Daimi Temsilciler Komitesi (CPR) çerçevesinde Azerbaycan'ın ilk kez UNEP CPR Bürosunun başkanı görevine seçildiğini açıkladı.

 Azerbaycan'ın CPR Bürosuna Başkanlığı 2025-2027 yıllarını kapsayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "​UNEP CPR çevreyle ilgili konularda uluslararası düzeyde öncelikleri belirleyen, 193 ülkenin üye olduğu BM'nin Çevre Asamblesinin daimi faaliyet gösteren ana organıdır. CPR Bürosu, Asamblenin küresel ekolojik politika ve normlar üzerine kararlarının hazırlanmasında bir dizi önemli fonksiyonu yerine getiriyor." denildi.

Büroda Azerbaycan başkanlığını Kenya Büyükelçisi ve UNEP'teki daimi temsilcisi Sultan Hacıyev temsil edecek.

Azerbaycan 2026 Dünya Çevre Gününün de ev sahibi olacak

Bakanlıktan yapılan değerlendirmede Azerbaycan'ın başkan olarak seçilmesinin önemine dikkat çekildi:

"Kasım 2024'te COP29'a ev sahipliği yapmış, çevrenin korunması ve iklim değişiklikleri alanında mücadelede küresel faaliyeti ve girişimleriyle uluslararası itibar kazanmış Azerbaycan'ın UNEP ile iş birliği dinamik bir şekilde gelişmektedir.

Azerbaycan'ın başkan olarak seçilmesi ve ayrıca UNEP'in 2026 yılında düzenlenecek Dünya Çevre Gününe ev sahibi olarak onaylanması, bu iş birliğinin perspektiflerini göstermektedir."

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