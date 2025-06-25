Açık 20ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türk Dünyası
AA 25.06.2025 06:08

Özbekistan ve Moğolistan ortaklık ilişkilerini geliştiriyor

Özbekistan ile Moğolistan arasında kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerinin geliştirilmesine ilişkin belge imzalandı.

Özbekistan ve Moğolistan ortaklık ilişkilerini geliştiriyor
[Fotograf: AA]

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev resmi ziyaret ile gittiği Moğolistan’da Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa ile bir araya geldi.

Mirziyoyev görüşmede, ziyaretin Özbek-Moğol ilişkilerinin çok yönlü gelişiminde yeni bir dönemin başlangıcı olacağını belirtti.

Birçok alanda iş birliği anlaşmaları imzalandı

Görüşmede, iki ülkenin karşılıklı ticaret hacminin arttırılması için önemli bir potansiyele sahip olduğu ifade edilerek, bu amaçla tercihli ticaret ve yatırımların karşılıklı korunması anlaşmalarının kabulünün hızlandırılması gerektiği vurgulandı.

Özbekistan ve Moğolistan ortaklık ilişkilerini geliştiriyor

Liderler, iki ülke arasında varılan anlaşmaların zamanında hayata geçirilmesi için bir yol haritasının belirlenmesini kararlaştırdı.

Görüşmelerin ardından Mirziyoyev ve Khurelsukh Ukhnaa, iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerinin kurulmasına ilişkin ortak bildiriyi imzaladı.

İki ülke arasında ayrıca tarım-hayvancılık, sanayi-madencilik, çevre, sağlık, eğitim, kültür ve spor alanlarında iş birliği anlaşmaları imzalandı.

ETİKETLER
Moğolistan Özbekistan Ticaret Orta Asya
Sıradaki Haber
KKTC'deki Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2025 Tatbikatı'nda kara safhası tamamlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:09
İsrail'in saldırısında öldürüldüğü iddia edilen İranlı general, Tahran'daki gösterilere katıldı
06:02
İsrail istihbaratına göre, saldırılar İran'ın nükleer programını yalnızca birkaç yıl geriye attı
06:06
KKTC'deki Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2025 Tatbikatı'nda kara safhası tamamlandı
05:36
ABD Başkanı Trump'tan CNN ve New York Times'a tepki
05:16
Denizli'de 3 katlı iş yerinde yangın
04:48
Sakarya'da polislere ateş eden şüpheli bacağından vuruldu
Yayla göçü geleneği asırlardır sürüyor
Yayla göçü geleneği asırlardır sürüyor
FOTO FOKUS
Kassam keskin nişancısı, işgalci İsrail askerini böyle vurdu
Kassam keskin nişancısı, işgalci İsrail askerini böyle vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ