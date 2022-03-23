Milan'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic, futbol kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

Kırmızı siyahlılar ile sözleşmesi bu yaz sona erecek olan Ibrahimovic, emekli olmayı düşünmediğini belirtti.

"Kariyerimi pişmanlık duymadan bitirmeliyim"

İsveçli yıldız, futbolu bırakmayı düşündüğünde kendini garip hissettiğini de söyledi.

"Emeklilik ihtimali hakkında hafif bir korku hissediyorum. İyi sonuçlar aldığım ve acı çekmediğim sürece oynamak istiyorum. Kariyerimi pişmanlık duymadan bitirmeliyim. Bu yüzden zamanımı en üst düzeyde değerlendirmeliyim. Şu anda hissettiğim adrenalinin asla eskisi gibi olmayacağını biliyorum."

"Şimdi tadını çıkarın, bir daha benim gibilerini görmeyeceksiniz"

Ibrahimovic, bilindik iddialı açıklamalarından birini de yaptı.

''Bence futbolu bıraktığımda en çok siz üzüleceksiniz. Çünkü beni artık oynarken izleyemeyeceksiniz. Şimdi tadını çıkarın, bir daha benim gibilerini görmeyeceksiniz."