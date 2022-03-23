Haber Giriş: 23 Mart 2022 Çarşamba 11:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaraylı Erick Pulgar koronavirüse yakalandı
Şili Milli Takımı'nın kamp kadrosunda yer alan Galatasaraylı Erick Pulgar, koronavirüse yakalandı.
Galatasaraylı futbolcu Erick Pulgar, Şili'nin 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde oynayacağı Brezilya ve Uruguay maçlarının kadrosuna davet edilmişti.
Milli takımdan yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun kendisini kötü hissetmesi üzerine uygulanan koronavirüs testi pozitif çıktı.
Pulgar, Şili'nin 25 Mart Cuma günü deplasmanda Brezilya ile yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri maçında forma giyemeyecek.
Sağlık durumu iyi olan 28 yaşındaki futbolcu evinde izolasyona alındı.
Informamos el parte médico del seleccionado Erick Pulgar.https://t.co/BYmC5iwO4V— Selección Chilena (@LaRoja) March 22, 2022
Etiketler: Galatasaray Koronavirüs
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