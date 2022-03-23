Galatasaraylı futbolcu Erick Pulgar, Şili'nin 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde oynayacağı Brezilya ve Uruguay maçlarının kadrosuna davet edilmişti.

Milli takımdan yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun kendisini kötü hissetmesi üzerine uygulanan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Pulgar, Şili'nin 25 Mart Cuma günü deplasmanda Brezilya ile yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri maçında forma giyemeyecek.

Sağlık durumu iyi olan 28 yaşındaki futbolcu evinde izolasyona alındı.