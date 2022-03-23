Trabzonspor'un efsane oyuncularından Turgay Semercioğlu, 1973 yılında 20 yaşındayken Trabzon'un amatör küme takımlarından Çimentospor'dan Trabzonspor'a transfer olduğunu aktardı.

Semercioğlu, Trabzonspor'daki ilk yılında 2. Lig şampiyonluğu yaşadığını, ondan sonra da bordo-mavili takımda 1988 yılına kadar oynadığı dönemde 6 kez 1. Lig şampiyonluğu elde ettiklerini belirtti.

"Toplam 7 şampiyonluğum var Trabzonspor'da. Trabzonspor'da başladım, Trabzonspor'da bitirerek jübilemi yaptım. Çok güzel günlerim geçti. Şampiyonluklara alışmıştık."

"Meydanları dolduralım ama silah atmayalım"

Semercioğlu, sevinç kutlamalarının camia açısından önemli olduğunu vurguladı.

"Bizim dönemimizde de silahlar patlıyordu. Şehrin yukarı kısımlarında, köylerde... Bizim kutlamalar da böyle geçti. Artık şehirleşme var. Trabzon oldukça büyüdü. 37 sene geçti, şehirleşme oldu. Bu silah atma geleneğinin tamamen ortadan kalkması lazım. Yorgun mermilerin insanlar üzerinde ölüm getiren etkisi var. Sevinelim ama silah atarak değil, horon teperek. Meydanları dolduralım ama silah atmayalım."

[Fotoğraf: AA]

"37 sezon boyunca şampiyonluğa hasret kaldık

Semercioğlu, son şampiyon oldukları 1983-84 sezonundaki Fenerbahçe maçında sağ taraftan yaptığı orta ile Dobi Hasan'ın (Hasan Şengün) attığı golün pasını verdiğini, sarı-lacivertli ekibi yenerek ligi zirvede tamamlamayı garantilediklerini kaydetti.

"37 sezon boyunca şampiyonluğa hasret kaldık. Bu sene görünen köy kılavuz istemiyor. O sene, bu sene. Trabzonspor hakkıyla şampiyonluk elde edecek inşallah. Lig bitmedi, büyük konuşmak istemeyiz ama bu kadar farktan sonra şampiyonluğun bu sene bize geleceğini düşünüyorum."