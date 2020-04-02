Devre arasında Milan ile 6 aylık sözleşme imzalayan Zlatan Ibrahimovic'in geleceği merak konusu.

1 yıl da opsiyonu bulunan İsveçli yıldızın virüs nedeniyle geç başlayacak liglerin ardından futbolu bırakacağı iddia edilmişti. Ancak Ibrahimovic ülke basınına verdiği demeçte bu durumu yalanladı.

"Hala ne istediğimi bilmiyorum"

Yıldız oyuncu, ülkesi İsveç'te Dagbladet gazetesine konuştu.

"Virüsün ortaya çıkabileceğini kim bilebilirdi? Kimse bilemezdi. Geleceğime henüz karar vermedim. Tek bildiğim, sporu durdurmak doğru karardı. Bir durumumuza bakalım. Hala ne istediğimi bilmiyorum. Her gün yeni bir şeyler oluyor. Bu koronavirüsü kimler öngörebilirdi? Sadece yaşamak ve hayatın tadını çıkarmak zorundayız. Çok fazla endişelenmeyin. Bakacak bir ailem var, iyi hissediyorlar, ben de iyi hissediyorum."

"Sağlık spordan önce gelir"

Ibrahimovic, şu an Stockholm'de, evinde gelişmeleri takip ediyor.

"Virüs futbolda yayılmaya başladığında, Milan tüm eğitim tesisini kapattı. Şampiyonaların askıya alınması trajiktir ancak kararlara saygı göstermeli ve sabırlı olmalıyız. Hükümetler tüm toplum için iyi bir çözüm bulmalıdır. Sağlık spordan önce gelir."