Koronavirüs salgını nedeniyle 13 Temmuz'a kadar tüm turnuvalar iptal edildi. Bu demek oluyor ki, 2 Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez çim sezonu başlayamadı ve çok büyük ihtimalle bu sene yapılamayacak.

Turnuvalara dayalı bir takvime dayalı teniste Roland Garros yönetimi turnuvayı 20 Eylül-4 Ekim tarihleri arasına ertelemişti ancak WTA ve ATP bu duruma karşı çıktı. Kimseye sorulmadan böyle bir karar almakla suçlanan yönetimin cevabı merak edilirken, otoriterlere göre Roland Garros da iptal edilebilir.

Wimbledon hakkında konuşan All England Çim Tenis Kulübü Başkanı Ian Hewitt, "Bu kararı Wimbledon için biraraya gelen insanlara saygı için aldık" dedi.

İptalin ardından ise neredeyse tüm tenis dünyası şok oldu. Çünkü iptal değil erteleme öngörülüyordu ancak Wimbledon yönetimi bu ortamda bir turnuva düşünmektense 2021'de çok daha iyi bir ortamla dönmek istedi.

2020'de tenis olacak mı?

Çoğunluk, 13 Temmuz'dan sonra Hamburg, Bastad, Bükreş ve Lozan'da turnuvaların başlayabileceğine inanmıyor. Olimpiyatlar hali hazırda ertelendi, Ağustos'ta Kanada'daki turnuvalar da ertelenebilir.

Eğer hayat normale dönebilirse WTA Kasım ayından sonra turnuva takvimine dönmeyi planlıyor.

2006 Wimbledon şampiyonu Amelie Mauresmo ise belki de en gerçek sonucu söylüyor: "Aşı yok, tenis de yok"

Not: BBC Sport'un tenis dosyasından esinlenilmiştir.