FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, TRT SPOR'da yaıynlanan "Bir Zamanlar" programına özel açıklamalarda bulundu.

"Bu hastalığın şakası yok"

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili konuşan Çakır, "Şu an dışarıda olmak zorunda olan vatandaşlarımız, sağlık çalışanlarımız var. Onları düşünerek, bizlerin evde kalması lazım. Bu hastalığın şakası yok. Bu süreci hep birlikte atlatacağız" dedi.

Cüneyt Çakır: Şu an dışarıda olmak zorunda olan vatandaşlarımız, sağlık çalışanlarımız var. Onları düşünerek, bizlerin evde kalması lazım. pic.twitter.com/Kf69EhCrKJ — TRT Spor (@trtspor) April 1, 2020

"Aslında futbolcu olmak istiyordum"

Cüneyt Çakır, futbola aşık biri olduğunu belirtti.

"Ben aslında futbolcu olmak istiyordum. 10 yaşında Kartalspor'un altyapısında futbola başladım. Forvet mevkinde oynuyordum. Hakemlikte mütevazi olabilirim ama futbolculuğum için olmayacağım. İyi bir oyuncuydum, bunu da gösterdiğimi düşünüyorum. 17 yaşımda bir sakatlık yaşadım ve 3-4 ay futbola ara vermek zorunda kaldım. Bu dönemde bir hakem kursu açıldı. Babam dolayı benim bu camiaya büyük bir sempatim vardı ve hakem olmaya karar verdim."

"Malatyaspor-Rizespor maçını unutamıyorum"

Süper Lig'de 340 üzerinde karşılaşmada görev yaptığını kaydeden Çakır, ilk yönettiği Malatyaspor-Çaykur Rizespor maçını unutamadığını belirtti.

"İlk maçlar tabiki asla unutulmaz. Çok büyük bir heyecanla maça çlkmıştık. Ben hakemliğe başlarken şunu söyledim; elimden gelenin en iyisini yapacağım."

Cüneyt Çakır: Ben, futbol aşığı biriyim. Futbolcu olmak istiyordum aslında... 17 yaşımda bir sakatlık yaşadım ve 3-4 ay futbola ara vermek zorunda kaldım. Bu dönemde bir hakem kursu açıldı ve benim bu camiaya büyük bir sempatim vardı. pic.twitter.com/j478VPSSiH — TRT Spor (@trtspor) April 1, 2020

"Dünya Kupası'na gidemeyeceğim haberleri asılsız"

Tecrübeli hakem, hakkındaki asılsız haberlere de yanıt verdi ve "Dünya Kupası'na gidemeyeceğim haberleri asılsızdır, İtibar etmeyin" ifadelerini kullandı.

Antrenmanlarını evde sürdürdüğünü kaydeden Çakır, "Uzun bir zaman da evden çıkmayacağım" dedi.