Koronavirüs nedeniyle tüm planlamaları iptal olan Beşiktaş, ekonomisini düzeltmek için çıkış yolu arıyor.

Başkan Ahmet Nur Çebi, maddi olarak zor bir sezon geçiren siyah beyazlı takımı düzlüğe çıkabilmek için yönetim kurulu üyeleriyle fikir alışverişinde bulunuyor.

Özellikle kulübe yeni sponsorlar bularak bu zorluktan çıkmanın yollarını arayan siyah beyazlılara koronavirüs engel oluyor.

Futbolcuların maaşlarından geçmiş dönemlerden gelen borçlara bir hayli ödemesi bulunan Beşiktaş'ta yönetimin nasıl bir yol hartası çizeceği ise henüz netlik kazanmadı.

Avrupa’da Juventus ve Barcelona’nın başta olmak üzere birçok kulübün yaptığı gibi oyuncuların maaşlarının büyük bir kısmına kesinti uygulanabilir.

Bu konunun yönetim kurulunda tartışıldığı, nihai kararın ise önümüzdeki günlerde verileceği öğrenildi.