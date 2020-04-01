Bugünlerde hepimizin gündemi maalesef koronavirüs. Nasıl olmasın ki? Dünyada 3 milyar insan izolasyonda, 100 binlerce hasta ve gerçekleşen binlerce ölüm var. Bu yaşadığımız pandemi hayatımızı ciddi şekilde etkiliyor ve bir süre de etkilemeye devam edecek.

Önce EURO 2020’nin ardından da Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nın 1 yıl ertelenmesi spor dünyasında da birçok taşı yerinden oynattı. 2 hafta önce Olimpiyat Oyunları kesinlike ertelenmeyecek diyen Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ani bir kararla oyunları 1 yıl erteledi.

Bunda özellikle sporcuların yükselen sesleri önemli bir rol oynadı. Önce ABD’li sporcular, ardından Büyük Britanyalı, Kanadalı, Avustralyalı ve Brezilyalı yetkililer, bu şartlar altında oyunlara sporcu göndermeyeceklerini açıkladılar. Devamında da erteleme kararı jet hızıyla çıktı. Burada sürecin IOC ve Tokyo 2020 organizatörleri tarafından pek de iyi yönetilemediği ortada.

Zira tüm dünyaya yayılmış bir salgın varken bu denli keskin ifadelerle oyunların tarihinde yapılacağını açıklamak yersizdi. Geri adım atmaları da çok uzun sürmedi. Yeni Olimpiyat takvimi 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 olarak açıklandı.

1896 yılından bu yana düzenlenen modern olimpiyatlarda daha önce hiç erteleme olmamıştı. Sadece 1916, 1940 ve 1944 Olimpiyat Oyunları dünya savaşları nedeniyle yapılamamıştı. 1972 Münih Olimpiyat Oyunları’nda ise Kara Eylül terör örgütünün saldırıları nedeniyle mücadeleler bir süre durmuş sonrasında devam etmişti. Ama hiçbir olimpiyat ertelenmemişti. 2021’de tarihin ilk ertelenen ve ilk tek sayılı yılda yapılan oyunlarına şahitlik edeceğiz.

[Fotoğraf: Reuters]

Bu geri adımın, yani 1 yıllık ertelemenin Japonya’ya maliyeti de olacak. Şu an için Japonya’da pandemi dolayısıyla otellerin doluluk oranı yüzde 37 azalmış durumda. Oyunların ertelenmesinin yol açacağı kaybınsa 6 milyar dolar olması bekleniyor.

Yapılan güvenlik anlaşmaları (14.000 güvenlik personeli), Olimpiyat Köyü’nün Japon yatırımcılara satılmış 4145 hanesinin 1 yıl ödenecek kirası, satılan 4,5 milyon biletin ücretlerinin geri ödenmesi, Japonya’ya gitmesi beklenen 2 milyon turistin gitmeyecek olması, sponsorlarla yeniden masaya oturulması, yayın anlaşmalarından doğacak anlaşmazlıklar gibi konular Japonların ciddi şekilde başını ağrıtacak gibi duruyor.

Tabii oyunların ertelenmesi, ertesi yıl yani 2021’de yapılacak global şampiyonaları da etkiledi. 2021’in en büyük 2 organizasyonundan biri olan Dünya Atletizm Şampiyonası 1 yıl ertelendi ve 2022 yılına alındı. Ama henüz net tarih açıklanmadı.

Bir başka önemli organizasyon olan Dünya Su Oyunları Şampiyonası ise şimdilik yeni takvimini açıklamadı. Uluslararası Yüzme Federasyonları Birliği FINA öncelikle ulusal federasyonlarla görüşecek ve kararını sonra açıklayacak.

[Fotoğraf: Reuters]

Dünyanın en popüler bireysel sporu olan teniste de takvim sıkıntısı oldukça büyük. Son olarak tenis tarihinin en eski ve en prestijli turnuvası olan Wimbledon da iptal edildi.

1877 yılından bu yana düzenlenen ve daha önce yalnızca dünya savaşları döneminde yapılamayan turnuva, ilk kez barış zamanında ertelenmiş oldu. Böylece Ağustos başına kadar tenis takviminde turnuva kalmadı.

Takvimin bir diğer Grand Slam turnuvası olan Roland Garros, organizatörleri tarafından Eylül ayına ertelenmişti. Ancak Fransız yetkililerin bu kararı alırken Erkek Tenisçiler Birliği ATP’ye ve Kadın Tenisçiler Birliği WTA’e haber vermediği ortaya çıktı. Bu da takvimde bir kaos yarattı.

Zira şu anda her iki birlik de Roland Garros organizatörlerinin belirlediği tarih olan 20 Eylül-4 Ekim aralığını takvimlerine almadı. Programlarını aylar önesinden belirleyen tenisçiler kazan kaldırdı. O tarihlerde kendi turnuvası olan diğer ülke temsilcileri ayağa kalktı. Turnuvanın oynanıp oynanmayacağı hala muamma.

Sporda ertelemeler ve iptaller art arda gelmeye devam ediyor. Salgının ve izolasyonun bir süre daha devam edececeğini hesaba katarsak, spor severleri bir süre daha sessiz günler bekliyor.