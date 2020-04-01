Liverpool’un başarılı stoperi Virgil van Dijk, sosyal medya hesabı üzerinden taraftarların sorularını yanıtladı.

Hollandalı savunmacı, "Karşılaştığın en iyi futbolcu kim?" sorusuna Lionel Messi cevabını verdi.

Van Dijk, "Birçok iyi golcüye karşı mücadele ettim ancak en iyisi Messi’ydi" dedi. 28 yaşındaki futbolcu, Premire Lig'de savunmakta en çok zorlandığı ismi de açıkladı.

Hollandalı stoper, Manchester City forması giyen Sergio Agüero ile başa çıkmakta sıkıntı yaşadığını belirtti.

UEFA Yılın Futbolcusu Ödülü’nü kazanan ilk defans oyuncusu olduğu için çok mutlu olduğunu da belirten Virgil van Dijk, "Benim için gurur verici bir andı ve o günü asla unutmayacağım" ifadesini kullandı.