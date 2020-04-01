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Fenerbahçeli futbolculardan 'evde kal' çağrısı
[Fotoğraf: AA]
Fenerbahçeli futbolcular, çektikleri videolar ile koronavirüsün yayılmasını engellemek için vatandaşlara 'evde kal' çağrısı yaptı.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan videoda konuşan Fenerbahçeli oyuncular, yeni tip koronavirüse karşı alınması gereken önlemlere dikkati çekti.
Videoda sosyal mesafeye uyma, ellerin yıkanması, kişisel eşyaların ortak kullanılmaması, odaların havalandırılması, bol sıvı tüketilmesi, dışarı çıkılması gereken durumlarda maske takılması gibi uyarılar yapıldı.
Kaptan Emre Belözoğlu, "Korona virüse karşı mücadelede gecesini gündüzüne katan doktorlarımız ve tüm sağlık personellerimize çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
Futbolcularımız, Koronavirüs'e karşı alınması gereken önlemlere dikkat çekerek “#EvdeKal" çağrısında bulundu. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/kMM2xSRT53— Fenerbahçe SK - #EvdeKal (@Fenerbahce) April 1, 2020
Etiketler: koronavirüs Fenerbahçe evde kal çağrısıSon Güncelleme: 1 Nisan 2020 Çarşamba 19:50
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