İngiltere Premier Lig’in kuruluşundan bu yana oluşan puan durumunda zirvede Manchester United yer alıyor.

Son yıllarda eski günlerini arayan İngiliz devi, 27 sezon mücadele ettiği adanın en önemli liginde, bin 38 maça çıktı bunların 648’ini kazanarak, 2 bin 168 puan topladı.

Yine son yıllarda beklenen performansı gösteremeyen Arsenal, tarihindeki başarılı dönemler sayesinde bu sıralamada 2’nci sırada kendine yer buldu.

Chelsea 3. basamakta yer alırken, bu sezonun açık ara lideri Liverpool 4’üncü sırada bulunuyor.

Geride kalan 27 sezonda Tottenham 5., Everton ise 6. basamakta. Bu 6 takım da Premier Lig’in kuruluşundan bu yana hiç küme düşmedi ve 27 sezondur adanın en prestijli liginde mücadele etti.

Son yıllara damgasını vuran Manchester City ise genel puan durumunda 7’incilikte kendine yer bulabildi.

Manchester şehrinin mavileri, 22 sezon mücadele ettiği Premier Lig’de bin 369 puan topladı.