Haber Giriş: Kaynak: İHA
Medipol Başakşehir'den 'evde kal' çağrısı
[Fotoğraf: AA]
Medipol Başakşehirli futbolcular, çektikleri videolar ile koronavirüsün yayılmasını önlemek adına vatandaşlara 'evde kal' çağrısında bulundu.
Turuncu-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından ‘Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için’ başlıklı bir video yayınlandı.
Yayınlanan videoda Başakşehirli futbolcular, Aleksic, Caiçara, Demba Ba, Mehmet Topal, Gökhan İnler, Muhammet Arslantaş, Epureanu ve Muhammed Emin Sarıkaya vatandaşlara 'evde kal' çağrısı yaptı.
Korona bu maçı kaybedecek. #EvdeKal #HayatEveSığar #MedipolBaşakşehir #Medipol pic.twitter.com/AE99I0hSCi— İstanbul Başakşehir #HayatEveSığar (@ibfk2014) March 28, 2020
Etiketler: Medipol Başakşehir evde kal çağrısı koronavirüsSon Güncelleme: 1 Nisan 2020 Çarşamba 19:12
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