Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Olimpiyat ateşi Fukushima'da
Tokyo 2020 ertelense de olimpiyat ateşi Japonya'daki yolculuğuna devam ediyor. Başkent Tokyo'dan çıkan meşale, 1 ay süre ile kalacağı Fukushima'ya ulaştı.
Yunanistan'da yakılan olimpiyat ateşinin yolculuğu devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Japonya'ya ulaşan ateşin ülke içindeki serüveni de sürüyor.
Tokyo 2020'nin ertelenmesi rağmen fener içinde muhafaza edilen ateş, Fukushima'ya geldi.
Devir teslim töreninde Tokyo 2020 organizasyon komitesi başkanı Yukihiko Nunomura ve Fukushima valisi Masao Uchibori hazır bulundu.
1 ay süre ile Fukushima'da kalacak meşale, ziyarete de açık olacak.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin 1 yıl ertelediği Tokyo 2020 oyunları, 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenlenecek.
Etiketler: Olimpiyat ateşi Tokyo 2020 Olimpiyat OyunlarıSon Güncelleme: 1 Nisan 2020 Çarşamba 19:19
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