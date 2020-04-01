Golcü arayışlarını sürdüren Real Madrid, transferde yol haritasını belirledi. Kadrosuna dünya çapında bir santrfor katmak isteyen eflatun beyazlıların ilk hedefi Avrupa futbolunun yükselen yıldızı Erling Haaland.

İspanyol basını Real Madrid'in Norveçli golcü için kesenin ağzını açmaya hazır olduğu öne sürüldü.

Buna karşın Haaland'ın şimdilik ayrılığa sıcak bakmadığı ve kariyerini Borussia Dortmund'da sürdürmek istediği biliniyor.

Bu transferde sorun çıkması durumunda ise Los Galacticos'un B planını devreye sokacağı ve Pierre Emerick Aubameyang için Arsenal'ın kapısını çalacağı ifade edildi.

Real Madrid'in orta saha transferi için de Manchester Unitedlı Paul Pogba ve Rennes'in genç yıldızı Eduardo Camavinga'nın peşinde olduğu konuşuluyor.