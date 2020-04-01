Haber Giriş: Kaynak: AA
Premier Lig'de ilk maaş indirimi geldi
[Fotoğraf: Reuters]
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth’un teknik direktörü Eddie Howe'nin maaşında indirim yaptığı açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kulübün finansal durumunu koruyabilmesi için bazı tedbirlerin alındığı belirtildi.
Teknik Direktör Eddie Howe'nin, bu kapsamda ücretinde gönüllü olarak "büyük miktarda" indirime gittiği ifade edildi.
Howe'nin, Premier Lig'de maaş indirimine giden ilk teknik direktör olduğu kaydedildi.
Etiketler: İngiltere Premier Lig Bournemouth teknik direktör Eddie Howe yeni tip koronavirüs salgınıSon Güncelleme: 1 Nisan 2020 Çarşamba 20:56
Son Haberler
- 22:11
- 22:10
- 21:59
- 21:50
- 21:46
Sıradaki Haber
Van Dijk'tan Messi'ye övgü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz