Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan takımlar
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu heyecanı yaşandı.. İşte sonuçlar ve adını 5. tura yazdıran 27 takım...
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maçları sona erdi.
Tek maç eleme usulüne göre oynanan 4. tur mücadelelerinde sadece 4 deplasman takımı 5. tura çıkma sevinci yaşadı.
Oynanan müsabakaların ardından Kasımpaşa, Esenler Erokspor, Uşakspor, Corendon Alanyaspor, MKE Ankaragücü, Adana Demirspor, Galatasaray, Ankara Keçiörengücü, Bitexen Giresunspor, HangiKredi Ümraniyespor, Manisa FK, Bodrumspor, Teco Karacabey Belediyespor, Dyorex Boluspor, Gençlerbirliği, Eyüpspor, Yılport Samsunspor, Fraport TAV Antalyaspor, Gaziantep FK, Beşiktaş, İstanbulspor, Tuzlaspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Şanlıurfaspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve Yukatel Kayserispor adını 5. tura yazdırdı.
İşte 4. turda oynanan müsabakaların sonuçları;
8 KASIM SALI:
Kasımpaşa-1461 Trabzon FK: 6-1
Erzurumspor FK-Esenler Erokspor: 3-5 (Uzatmalarda)
Yeni Malatyaspor-Uşakspor: 0-1
Corendon Alanyaspor-Sakaryaspor: 3-0
MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler: 6-2
Adana Demirspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor: 4-3
Galatasaray-Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 2-1
9 KASIM ÇARŞAMBA:
Ankara Keçiörengücü-Bulvarspor: 4-2
Bitexen Giresunspor-Ankaraspor: 3-2
HangiKredi Ümraniyespor-Efeler 09: 4-0
Manisa FK-23 Elazığ FK: 3-0
Altınordu-Bodrumspor: 0-1 (Uzatmada)
Beyçimento Bandırmaspor-Teco Karacabey Belediyespor: 0-3
Dyorex Boluspor-Tarsus İdman Yurdu: 2-1
Gençlerbirliği-Bayburt Özel İdare: 1-0
Eyüpspor-Düzce Cam Düzcespor: 2-1
Yılport Samsunspor-Adanaspor: 4-0
Fraport TAV Antalyaspor-Pendikspor: 3-0
Gaziantep FK-Belediye Kütahyaspor: 2-0
Beşiktaş-Serik Belediyespor: 2-1
10 KASIM PERŞEMBE:
İstanbulspor-Etimesgut Belediyespor; 3-2 (Uzatmalarda)
Tuzlaspor-Isparta 32: 2-1 (Uzatmalarda)
Göztepe-Bucaspor 1928: 2-0
Çaykur Rizespor-Weecoins Kırklarelispor: 2-1
Altaş Denizlispor-Şanlıurfaspor: 0-5
VavaCars Fatih Karagümrük-Kırşehir Futbol: 3-1
Yukatel Kayserispor-Sivas Belediyespor; 1-0
Not: Tur atlayan ekipler koyu yazılmıştır.
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