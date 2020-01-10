Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu10 Ocak 2020 Cuma 17:33 - Son Güncelleme 10 Ocak 2020 Cuma 17:44
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Tur ilk maçları heyecanı 14, 15 ve 16 Ocak'ta oynanacak maçlarla yaşanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapılan açıklama ile bu müsabakaları yönetecek hakemler de açıkladı. İlk maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:
14 Ocak Salı
16.00 Başakşehir - Kırklarelispor (Mustafa Öğretmenoğlu)
18.30 Sivasspor - Yeni Malatyaspor (Özgür Yankaya)
20.30 Kayserispor - Fenerbahçe (Bahattin Şimşek)
15 Ocak Çarşamba
16.00 Alanyaspor - Kasımpaşa (Tugay Kaan Numanoğlu)
18.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Beşiktaş (Koray Gençerler)
20.30 Çaykur Rizespor - Galatasaray (Halis Özkahya)
16 Ocak Perşembe
18.00 Antalyaspor - Göztepe (Volkan Bayarslan)
20.30 Trabzonspor - Denizlispor (Suat Arslanboğa)
Kaynak: TRT HABER