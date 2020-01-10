Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Tur ilk maçları heyecanı 14, 15 ve 16 Ocak'ta oynanacak maçlarla yaşanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapılan açıklama ile bu müsabakaları yönetecek hakemler de açıkladı. İlk maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

14 Ocak Salı

​16.00 Başakşehir - Kırklarelispor (Mustafa Öğretmenoğlu)

18.30 Sivasspor - Yeni Malatyaspor (Özgür Yankaya)

20.30 Kayserispor - Fenerbahçe (Bahattin Şimşek)

15 Ocak Çarşamba

16.00 Alanyaspor - Kasımpaşa (Tugay Kaan Numanoğlu)

18.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Beşiktaş (Koray Gençerler)

20.30 Çaykur Rizespor - Galatasaray (Halis Özkahya)

16 Ocak Perşembe

18.00 Antalyaspor - Göztepe (Volkan Bayarslan)

20.30 Trabzonspor - Denizlispor (Suat Arslanboğa)

Kaynak: TRT HABER