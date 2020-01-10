Spor
Başakşehir'de 'Çiçek Abbas' atışması10 Ocak 2020 Cuma 15:54 - Son Güncelleme 10 Ocak 2020 Cuma 15:57
Medipol Başakşehir'in Brezilyalı futbolcusu Robinho ve Nijeryalı oyuncusu Okechukwu Godson Azubuike, turuncu-lacivertli kulübün yaptığı videolu paylaşımda "Çiçek Abbas" filminin meşhur atışma sahnesini canlandırdı.
Medipol Başakşehir'den gülümseten paylaşım.
Kulübün Twitter hesabından "Hangisinin Türkçesi daha iyi?" sorusuyla yapılan paylaşımda iki futbolcu, filmin oyuncuları Şener Şen ve İlyas Salman'ın birbirleriyle atıştıkları cümleleri Türkçe söylemeye çalıştı.
Renkli görüntülerin bulunduğu videonun sonunda iki futbolcu da birbirini tebrik etti.
ÇİÇEK ABBAS | Bir devre arası kampı geleneği. @Robinho & Azubike— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) January 10, 2020
Sizce hangisinin Türkçe'si daha iyi? pic.twitter.com/TcT0RYhBQd
Kaynak: TRT HABER