Medipol Başakşehir'den gülümseten paylaşım.

Kulübün Twitter hesabından "Hangisinin Türkçesi daha iyi?" sorusuyla yapılan paylaşımda iki futbolcu, filmin oyuncuları Şener Şen ve İlyas Salman'ın birbirleriyle atıştıkları cümleleri Türkçe söylemeye çalıştı.

Renkli görüntülerin bulunduğu videonun sonunda iki futbolcu da birbirini tebrik etti.

ÇİÇEK ABBAS | Bir devre arası kampı geleneği. @Robinho & Azubike



Sizce hangisinin Türkçe'si daha iyi? pic.twitter.com/TcT0RYhBQd — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) January 10, 2020

Kaynak: TRT HABER